Programma insolito quello del Rally di Ypres che ha proposto lo shakedown nella mattinata di oggi, inserendo i primi due loop di speciali tra il pomeriggio e la sera di questa prima giornata. Fin dalle prime battute si capisce che Hyundai è arrivata in Belgio con qualcosa in più delle avversarie. Il trio di i20 guidato da Craig Breen, Thierry Neuville e Ott Tanak domina le prime 4 ps: a emergere sono in particolare i primi due che fanno valere la maggiore esperienza sulle strade delle Fiandre e prendono il largo in classifica, mentre Tanak paga un errore ad un incrocio e si allontana dalla lotta per il successo. Breen, vincitore qui nel 2019, mantiene alta la pressione sul padrone di casa Neuville (vincitore nel 2018), in una sfida giocata sui decimi di secondo. Il pilota belga è sembrato comunque in controllo della situazione sulle velocissime prove di Ypres. 4 vittorie di speciale e un vantaggio di 7.6 secondi sul collega irlandese, in un day 1 che ha visto le Hyundai conquistare tutte le 7 stage disputate.