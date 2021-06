La rimonta Toyota

—

La seconda giornata in Sardegna era iniziata con Ott Tänak sugli scudi vincitore di cinque frazioni cronometrate venerdì e della prima del sabato: l’estone, però, a causa dell’urto con una roccia nella dodicesima prova speciale nella tarda mattinata di sabato era costretto al ritiro, lasciando spazio alla rimonta degli uomini Toyota. Un errore, invece, costringe Dani Sordo (Hyundai) al ritiro nel corso della PS 15 di sabato pomeriggio: lo spagnolo, andato largo in curva e urtando una roccia, si cappottava e riportava danni alla vettura, perdendo la ruota posteriore destra. Ribaltata l’inerzia, dunque, Ogier saliva in “cattedra” firmando ben cinque PS sulle otto programmate, mentre Evans ne conquistava due.