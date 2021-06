RALLY SARDEGNA: LA PRIMA GIORNATA

Al termine del Day 1 del Rally Italia Sardegna, quinto round del Mondiale Wrc 2021, in quarta posizione la Toyota di Elfyn Evans (+1’02”0); quinto Thierry Neuville su Hyundai a 1’03”2. Un venerdì 4 giugno sullo sterrato sardo – otto le PS disputate per 127,4 km totali – che traccia la linea di una nuova sfida tra Hyundai, al momento le auto da battere, e le Toyota, con in evidenza il sette volte campione del mondo Ogier. Gli ingredienti per una seconda giornata con una sceneggiatura aperta, sabato 5 giugno, non mancano. Tra i ritiri da segnalare quello del finlandese Teemu Suninen su Ford Fiesta M-Sport, fuori dai giochi già nel corso della prima prova dopo un cappottamento, per fortuna senza conseguenze per pilota e navigatore, con la vettura incastrata tra rocce e vegetazione.