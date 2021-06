RALLY ITALIA SARDEGNA: I COMMENTI HYUNDAI

“Non una cattiva giornata per noi – ha detto Tänak dopo le prime otto prove speciali – nella quale ho avvertito da subito un ottimo feeling con la macchina. Sono stato in grado di mantenere sempre un buon ritmo e di divertirmi, spingendo sempre. Abbiamo sfruttato l’opportunità di partire dopo i nostri rivali per creare il gap. Dobbiamo continuare a spingere e aumentare il distacco il più possibile ripartendo dal sabato mattina con questa intensità”. Un Rally di Sardegna denso di insidie anche per i piloti di vertice come racconta Dani Sordo: “Nelle prove iniziali in alcuni casi ho perso confidenza con la macchina, lasciando qualche secondo sulla strada. Con le gomme morbide in mattinata ho sofferto di più, mentre con le dure montate nel pomeriggio ho raggiunto una maggior fiducia con il mezzo. Tra i motivi per cui sono riuscito a spingere forte il fatto di conoscere già alcune prove speciali disputate negli scorsi anni”.