Legends Night, ci sarà Hulk Hogan

Hulk Hogan avrà l’opportunità per la prima volta di provare l’esperienza del Thunderdome, la struttura multimediale creata dalla WWE per compensare in parte l’assenza dei tifosi sugli spalti: “Sono veramente emozionato, mi piace tantissimo il Thunderdome in tutte le sue forme di interazione. Penso a WrestleMania 1, a quanto avessi la pelle d’oca, a quanto avessi paura di uno enorme come André The Giant. Penso a tutti i WrestleMania moment, a quando venivo applaudito nel match contro The Rock. È bello tornare nel Thunderdome con veri amici come Kurt Angle e Ric Flair. Non mi aspettavo un’iniziativa come questa, per me è come tornare a WrestleMania. I fan dovrebbero sintonizzarsi perché non sai mai cosa aspettarti. Non so nemmeno cosa aspettarmi. Vado lì solo per divertirmi, ricordare con gli amici, ma quando parli di avere Flair e Kurt Angle lì, Big Show, Carlito… tutto è possibile. Potremmo finire sul ring, fratello. Potremmo finire per conquistare l’intera WWE in una sola notte. Non sai cosa succederà. Ecco perché sono così emozionato”.