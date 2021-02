Bianca Belair

Era nell’aria, perché era lanciatissima a SmackDown: Bianca Belair vince la Women’s Royal Rumble e si prenota un match titolato per WrestleMania 37, probabilmente contro Sasha Banks. The Est of WWE stabilisce il nuovo record di durata sul ring nella competizione, con 56 minuti e 49 secondi. Entrata con il numero 3, Belair tira fuori una prestazione straordinaria, eliminando la sua “nemica” Bayley, buttando fuori dal ring

Advertisements

Match titolati

Charlotte Flair insieme a Rhea Ripley e rimanendo proprio in un testa a testa con l’australiana per un grandissimo finale. Ripley elimina 7 avversarie, ma non basta: buonissima prova di Nia Jax e soprattutto Shayna Baszler. Apparizioni di vecchie leggende come Alicia Fox, Mickie James, Torrie Wilson, Victoria e Jillian Hall in una Rumble godibile.

Reigns investe Owens con un golf cart, il Prizefighter lo “ripaga” facendogli una Swanton dalla cima di un montacarichi. Azioni meravigliose e spettacolari all’interno del Last Man Standing Match per il WWE Universal Championship. Owens riesce anche a incastrare il braccio di Reigns, facendolo rimanere al suolo, ma “The Head of the Table” colpisce l’arbitro per non fargli terminare il conteggio di 10. La mossa decisiva è la Guillotine, che fa svenire Owens e consente a Roman di mantenere il titolo. Il festival delle finisher, fra Spear, JackHammer e Claymore. Alla fine è Drew McIntyre a spuntarla su Goldberg, confermandosi WWE Champion grazie alla sua patentata Claymore. Lo scozzese batte “Da Man”, ottenendo anche l’abbraccio dell’ex campione assoluto al termine dell’incontro.

Advertisements

Gli altri incontri

Tanta sofferenza e le interferenze del sommelier Reginald contro una Carmella volitiva, ma Sasha Banks sconfigge ancora una volta “The Untouchable” e mantiene il WWE SmackDown Women’s Championship. Nel match che apre la serata, nel kick off, cambio di titoli con Nia Jax e Shayna Baszler che tornano Women’s Tag Team Champions, battendo Charlotte Flair e Asuka. Decisive le interferenze di Lacey Evans e Ric Flair (ormai in faida con la figlia Charlotte), spianano la strada a Jax e Baszler.

Tutti i risultati

Kick Off Match – Women’s Tag Team Championship – Vincitrici: Nia Jax & Shayna Baszler vs Asuka & Charlotte Flair

WWE Championship – Vincitore: Drew McIntyre vs Goldberg

SmackDown Women’s Championship – Vincitrice: Sasha Banks vs Carmella

30 Women’s Royal Rumble Match – Vincitrice: Bianca Belair vs Rhea Ripley, Charlotte Flair, Natalya, Lana, Nia Jax, Shayna Baszler, Tamina, Naomi, Ember Moon, Lacey Evans, Alexa Bliss, Carmella, Nikki Cross, Mandy Rose, Dakota Kai, Mickie James, Alicia Fox, Torrie Wilson, Bayley, Peyton Royce, Dana Brooke, Liv Morgan, Ruby Riott, Santana Garrett, Victoria, Toni Storm, Billie Kay, Jillian Hall, Shotzi Blackheart

Last Man Standing Match – WWE Universal Championship – Vincitore: Roman Reigns vs Kevin Owens

30 Men’s Royal Rumble Match – Vincitore: Edge vs Randy Orton, Seth Rollins, Christian, Braun Strowman, Riddle, Daniel Bryan, AJ Styles, Sheamus, Cesaro, Rey Mysterio, Big E, Bobby Lashley, The Hurricane, Damien Priest, Dominik Mysterio, King Corbin, Otis, Shinsuke Nakamura, Kane, Ricochet, Dolph Ziggler, The Miz, John Morrison, Elias, Carlito, Mustafa Ali, Xavier Woods, Sami Zayn, Jeff Hardy

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram