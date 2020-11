due (o più) squadre, nel caso specifico. Ovviamente non ci sarà solo questo nella card, resa ancora più accattivante dalle varie. Quello che renderà unica questa edizione, però, sarà certamente la passerella riservata a The Undertaker , con la quale sarà ufficializzata la chiusura della sua carriera, trent’anni dopo il suo debutto avvenuto proprio a Survivor Series nel 1990.

ORLANDO (Florida) – È la notte di Survivor Series 2020 , uno dei Big Four della compagnia. Già, questo è uno dei 4 ppv più longevi e importanti (insieme a Royal Rumble, WrestleMania e SummerSlam) della WWE e come sempre sarà caratterizzato dalla tipologia del match principale che lo identifica, ovvero il Traditional Survivor Series Elimination match. Si tratta di un incontro a eliminazione con partecipanti suddivisi in

Il ppv prodotto dalla WWE, Survivor Series 2020, si terrà stanotte (tra domenica 22 e lunedì 23 novembre) a partire dall’1.00 . Si potrà assistere allo show esclusivamente attraverso il WWE Network , la piattaforma streaming ufficiale della compagnia. A partire da mezzanotte, inoltre, sarà possibile vedere gratuitamente il Kickoff Show , sempre sul WWE Network e su tutti i canali social ufficiali YouTube, Twitter, Facebook e Twitch della World Wrestling Entertainment. Per fronteggiare l’assenza di tifosi dovuta alla pandemia, ci sarà ancora una volta la suggestiva cornice del WWE Thunderdome , che attraverso una serie di pannelli a LED intorno all’arena consentirà ai fan di tutto il mondo di “partecipare” e assistere all’evento in diretta da remoto.

Il match program della serata

Questa la match card ufficiale di Survivor Series 2020. A questi incontri si aggiungeranno di sicuro molte altre sorprese e partecipazioni speciali relative ai 30 anni di carriera di Undertaker:

WWE Champion Drew McIntyre (Raw) vs. Universal Champion Roman Reigns (SmackDown)

Raw Women’s Champion Asuka vs. SmackDown Women’s Champion Sasha Banks

Raw Tag Team Champions The New Day vs. SmackDown Tag Team Champions The Street Profits

United States Champion Bobby Lashley (Raw) vs. Intercontinental Champion Sami Zayn (SmackDown)

5-on-5 Women’s Survivor Series Elimination Match – Team Raw: WWE Women’s Tag Team Champions Shayna Baszler & Nia Jax, Lacey Evans & Peyton Royce & Lana vs. Team SmackDown: Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Natalya & Bayley

5-on-5 Men’s Survivor Series Elimination Match – Team Raw: Keith Lee, AJ Styles, Sheamus, Braun Strowman & Riddle vs. Team SmackDown: Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins & Otis

Dual-Brand Battle Royal (Partecipanti non ufficializzati)