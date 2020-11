ORLANDO (Florida) – La notte di Survivor Series è quella dell’addio al wrestling di The Undertaker , esattamente 30 anni dopo il suo debutto, nell’edizione del pay-per-view del 1990. Una celebrazione che rappresenta il Main Event dell’edizione di Survivor Series trasmessa all’Amway Center di Orlando, di fronte al pubblico del WWE Thunderdome . Un ring pieno di leggende per dare l’ultimo saluto a Mark Calaway, l’uomo che ha scritto

Survivor Series, il dream match

Roman Reigns sempre più Head of the Table: lo Universal Champion batte il WWE Champion Drew McIntyre in un match durissimo. Diverse Spear, un Samoan Drop sul tavolo di commento, l’assist definitivo del cugino Jey Uso. Drew McIntyre è fantastico e non molla, ma deve arrendersi anche a un colpo basso di questo nuovo Reigns, disposto a tutto per vincere, che chiude con una sottomissione.

Battaglia tra roster

Cappotto del Team Raw sulla squadra di SmackDown nel tradizionale 5 vs 5 a eliminazione maschile che apre lo show. Seth Rollins, probabilmente prossimo a una pausa visto che la compagna Becky Lynch sta per partorire, si fa eliminare volontariamente da Sheamus ed è il primo ad abbandonare il Team SmackDown. Poi è un calvario: eliminati Kevin Owens e King Corbin, finisce anche il match di Otis. Jey Uso, rimasto uno contro 5, non può far altro che concedere la vittoria a AJ Styles, Sheamus, Riddle, Keith Lee e Braun Strowman. Fantastica la Powerbomb al volo finale di Lee, proprio ai danni del cugino di Roman Reigns.

Al femminile

Nella maniera più incredibile Lana è la “sole Survivor” del match 5 vs 5 femminile. “Esclusa” dalla sua compagna di squadra Nia Jax (che l’ha lanciata per 9 settimane consecutive contro il tavolo dei commentatori), Lana resta a guardare tutto il match, nel quale Bianca Belair rimane da sola contro le campionesse di coppia Shayna Baszler e Nia Jax. La prima viene squalificata, la seconda contata fuori dal ring, ma succede lo stesso a Belair. Rimane Lana, che porta a casa la vittoria con zero mosse all’attivo.

Gli altri incontri

A 100 all’ora la sfida fra la SmackDown Women’s Champion Sasha Banks e la Raw Women’s Champion Asuka: vince The Boss, che ottiene la sua prima vittoria per schienamento ai danni della giapponese in carriera (fatale un roll-up in una sequenza velocissima). Bobby Lashley (United States Champion) domina Sami Zayn, attuale Intercontinental Champion, sottomettendolo agevolmente. Angelo Dawkins e Montez Ford, i due SmackDown Tag Team Champions, superano Kofi Kingston e Xavier Woods, Raw Tag Team Champions, in un match molto frizzante. Nel kick off rapidissima co-brand Battle Royal Match, nella quale The Miz (Raw) elimina per ultimo Dominik Mysterio, che a sua volta si era liberato di Chad Gable.

Tutti i risultati

Co-brand Battle Royal – Kick Off Match – Vincitore: The Miz (Raw)

Traditional 5 vs 5 Men’s Elimination Match – Vincitori: Team Raw (AJ Styles, Sheamus, Riddle, Keith Lee e Braun Strowman) vs Team SmackDown (Jey Uso, Otis, King Corbin, Kevin Owens e Seth Rollins)

Tag Team Match – Vincitori: The Street Profits (SmackDown Tag Team Champions) vs The New Day (Raw Tag Team Champions)

United States Champion vs Intercontinental Champion Match – Vincitore: Bobby Lashley (Raw) vs Sami Zayn (SmackDown)

SmackDown Women’s Champion vs Raw Women’s Champion – Vincitrice: Sasha Banks (SmackDown) vs Asuka (Raw)

Traditional 5 vs 5 Women’s Elimination Match – Vincitrici: Team Raw (Lana, Nia Jax, Shayna Baszler, Lacey Evans e Peyton Royce) vs Team SmackDown (Bianca Belair, Liv Morgan, Ruby Riott, Natalya e Bayley)

Champion vs Champion Match – Vincitore: Roman Reigns (Universal Champion) vs Drew McIntyre (WWE Champion)