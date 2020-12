2020 in casa WWE , svolto di fronte al pubblico del WWE Thunderdome (l’universo virtuale “presente” in arena) direttamente dal Tropicana Field di St. Petersburg (Florida).

ST. PETERSBURG (Florida) – Bray Wyatt non si vendica del tradimento di Randy Orton e della sconfitta a WrestleMania di 3 anni fa. Anzi, nella notte più importante viene bruciato dall’avversario, che si aggiudica l’importantissimo Firefly Inferno Match. Orton non si ferma dopo aver fatto prendere fuoco all’avversario, bruciando completamente The Fiend e aggiudicandosi il match. Questo è il Main Event di WWE TLC , l’ultimo pay-per-view del

WWE e Universal Championship

Stoico, resiste a tutto, spesso è in inferiorità numerica per le interferenze di Jey Uso. Kevin Owens va vicinissimo alla vittoria del suo secondo Universal Title, ma Roman Reigns si conferma The Head of the Table, rimanendo campione dopo un durissimo Tables, Ladders and Chairs Match. Decisiva l’ultima interferenza del cugino Jey Uso, che blocca Owens sulla cima della scala. Nell’altro match con in palio la WWE Championship The Miz prova il colpo a sorpresa, ma non gli riesce. Drew McIntyre si conferma WWE Champion al termine di quello che diventa un Triple Threat Tables, Ladders and Chairs Match. A metà match, con McIntyre e Styles stanchi, si inserisce The Miz, che sale sulla cima della scala ma viene buttato giù da Olmos, la gigantesca guardia del corpo del fenomenale. McIntyre rinviene nelle fasi finali e dopo una Claymore su Miz si conferma WWE Champion, superando una delle sfide più difficili del suo intero regno.

Gli altri incontri

E’ tornata Charlotte Flair: The Queen era la partner misteriosa di Asuka per sostituire l’infortunata Lana. La 12 volte campionessa del mondo conquista il Women’s Tag Team Championship insieme alla giapponese ai danni di Nia Jax e Shayna Baszler, schienando la Queen of Spades con il Naturale Selection. Nonostante le moltissime incomprensioni, l’Hurt Business continua a vincere. Cedric Alexander si prende il cambio nel momento decisivo e con la sua LumberCheck inchioda Kofi Kingston, vincendo il Raw Tag Team Championship insieme a Shelton Benjamin e sottraendolo al New Day. Ora l’Hurt Business ha 3 cinture, le due di coppia e quella degli Stati Uniti con Bobby Lashley. Soffre, ma si conferma SmackDown Women’s Champion. Sasha Banks batte Carmella grazie al suo Bank Statement, tirato fuori dal nulla in un momento di sofferenza. Nel consueto kick off match una contesa a 8 uomini: vince il team face formato da Daniel Bryan, Chad Gable, Otis e Big E, contro Nakamura, Cesaro, King Corbin e Sami Zayn. Decisiva la Big Ending dell’ex membro del New Day sul campione Intercontinentale.

Tutti i risultati

Qui sotto i risultati di tutti i match.

8-man Tag Team Kick-Off Match – Vincitori: Chad Gable, Otis, Daniel Bryan & Big E vs. Nakamura, Cesaro, King Corbin & Sami Zayn

WWE Championship – Tables, Ladders and Chairs Match – Vincitore: Drew McIntyre vs AJ Styles vs The Miz

SmackDown Women’s Championship – Vincitrice: Sasha Banks vs Carmella

Raw Tag Team Championship – Vincitori: The Hurt Business (Cedric Alexander & Shelton Benjamin) vs New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

Women’s Tag Team Championship – Vincitrici: Charlotte Flair & Asuka vs Nia Jax & Shayna Baszler

WWE Universal Championship – Tables, Ladders and Chairs Match – Vincitore: Roman Reigns vs Kevin Owens

Firefly Inferno Match – Vincitore: Randy Orton vs Bray Wyatt