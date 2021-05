Il britannico si impone su Almeida e sulla maglia rosa, che arriva a 28”. Grande prova dell’azzurro, che si piazza quarto e conserva così il secondo posto in classifica generale

Simon Yates vince in solitaria la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, 176 km da Abbiategrasso ad Alpe di Mera. Il britannico ha preceduto di 12” il portoghese Joao Almeida. Egan Bernal arriva con 28” di ritardo conservando la maglia rosa. Caruso ha perso 31” da Yates, ma è riuscito a mantenere il secondo posto in classifica generale.

Niente Mottarone — Doveva essere la giornata del ritorno del Mottarone al Giro, dopo un’assenza durata dieci anni. Ma il rispetto per la tragedia della funivia, che domenica ha causato 14 vittime, ha portato alla modifica del percorso. I ciclisti, inoltre, hanno deciso di devolvere il montepremi della tappa a Ethan, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto all’incidente, e alle famiglie colpite: “I nostri atleti sono persone che hanno rispetto per le sofferenze degli altri”, ha spiegato il direttore della corsa rosa Mauro Vegni che, insieme all’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e al Sindaco di Stresa, ha deposto una corona di fiori rosa ai piedi della funivia.

Sagan multato — Non è stata una bella partenza per Peter Sagan. La maglia ciclamino del Giro, prima del via, è stata infatti multata di 1.000 franchi svizzeri (con detrazione di 50 punti nel ranking Uci) per intimidazioni e comportamento scorretto verso altri corridori nell’avvio della tappa di ieri Rovereto-Stradella. Intanto anche da Abbiategrasso si parte a tutta velocità, perché la fuga è come sempre molto ambita (fin qui è arrivata al traguardo 10 volte). Dopo 40 km riescono ad andarci in sei, cioè Warbasse, Aleotti, Hermans, Christian, Pasqualon, Venchiarutti, che viaggiano a oltre 60 km/h e che non rappresentano minacce di classifica per il gruppo maglia rosa.

Ganna fondamentale — Ai piedi del Passo della Colma (secondo Gpm di giornata, 7,5 km al 6,4% con punte dell’11%) la Deceuninck-Quick Step di Almeida accelera e spacca il plotone in due. Bernal, in quello più avanzato insieme ai vari Vlasov e Carthy, resta per un attimo senza compagni, tanto che la Ineos è costretta a chiedere aiuto al solito Ganna, che inizia a tirare il drappello più attardato riportando Martinez e Puccio accanto al colombiano.

Yates vince la battaglia — Sul Passo della Colma in testa al gruppo si mettono la BikeExchange di Yates e la Deceuninck – Quick Step di Almeida, che tira forte anche nella discesa successiva. Intanto cade Brambilla, costretto al ritiro. In testa restano in cinque, perché Venchiarutti non ce la fa e si stacca. Tuttavia si capisce che i battistrada oggi non hanno speranze; a vincere sarà un big e la corsa si deciderà sulla salita di Alpe di Mera (quasi 10 km al 9% di pendenza media con punte del 14%). Ai -7 km il plotone risucchia i fuggitivi, i big sono tutti vicini. Attacca Almeida subito seguito da Yates, che prima si porta dietro anche Vlasov, Caruso e Bennet e poi affonda ulteriormente prendendosi la testa della corsa. Dietro Martinez è ancora una volta strepitoso e si porta a ruota Bernal fino ai 2,5 km all’arrivo. Poi il colombiano esce allo scoperto e allunga. Dietro di lui Almeida, che negli ultimi 500 metri trova la forza per lanciarsi all’inseguimento di Yates. Infine, quarto, un grande Caruso, che resiste a Vlasov e resta secondo nella classifica generale.

