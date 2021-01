ZAGABRIA – Petra Vlhova conquista lo slalom di Zagabria. La sciatrice slovacca, ha chiuso la gara sulla pista croata con il tempo complessivo di 1’59″08 resisistendo nella seconda parte al pressing di Katharina Liensberger, il cui recupero è fallito solamente per 5 centesimi. Nella prima manche, era riuscita a mettere in fila l’austriaca e le altre inseguitrici nonostante la pioggia battente e la grande umidità. Curtoni è stata Advertisements 16ª posizione con 1″82 di svantaggio. Rossettini ventiduesima, mentre Peterinelli è arrivata 24ª. Nella prima si era ritirata Lara Della Mea e non si erano qualificate Anita Gulli e Carlotta Saracco. Brignone quinta nella classifica generale con 323 punti, a parimerito con Bassino.