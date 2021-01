ROMA – Nicolò Zaniolo attende di tornare in campo con la sua Roma, tra qualche mese, mentre si parla di lui, in queste settimane, soprattutto per la rottura con l’ex fidanzata Sara Scaperrotta , incinta del giovane talento giallorosso, e per la sua nuova relazione con l’avvenente Madalina Ghenea. Franesca Costa , madre del calciatore della Roma e della nazionale, ha voluto fare un po’ di chiarezza sul figlio: “ È scoppiato Advertisements – le parole della donna all’emittente Radio Radio – volevamo mantenere il silenzio. Vogliamo agire per vie legali sulla fantomatica zia che ha rilasciato alcune dichiarazioni contro mio figlio. Nicolò non ama il gossip. È assurdo dire che noi non siamo stati vicini a nostro figlio“.

“Nicolò non era più innamorato”

Sull’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, la madre dice: “È disgustoso e disumano dire che noi abbiamo Sara cacciato di casa, l’abbiamo trattata come una figlia. Il giorno che noi siamo scesi da La Spezia, quando ci ha detto che la ragazza era incinta, Nicolò era disperato e aveva bisogno di noi, ci ha chiamato piangendo. Mio figlio aveva capito di non essere più innamorato di lei: Sara era pronta per uscire di casa, abbiamo parlato tranquillamente con lei e le avevo proposto di andare insieme dal ginecologo. Lei mi prima detto di sì, poi ha risposto di voler andare da sola e da quel giorno non l’ho più sentita. Il giorno seguente è venuta a casa di Nicolò a prendere le cose col padre e col fratello, ma è normale che sia andata via di casa perché l’appartamento è di mio figlio. Poi Sara ha bloccato Nicolò su WhatsApp”.

Advertisements

Zaniolo e il flirt con Madalina Ghenea

Francesca Costa racconta ancora: “Sara sette mesi fa ha abortito: ci sono state situazioni non piacevoli, si erano lasciati. Un mese prima di aspettare il secondo figlio mi ha detto: ‘Per fortuna che abbiamo preso quella decisione perché non siamo maturi per una cosa così importante’. Ammetto che Nicolò, come tanti ventunenni, è impegnativo. Così come Sara“. Zaniolo però ha già spiegato che non abbandonerà il nascituro: “Nicolò vuole preoccuparsi del figlio, vuole mantenerlo e dargli l’affetto di un padre. I due ragazzi non hanno gestito al meglio questa situazione. Non è vero che abbiamo cambiato casa per scappare da Sara: mio marito ancor prima che succedesse tutto gli aveva mandato le foto della casa nuova“. La donna poi commenta il nuovo flirt del figlio: “Io e mio marito non siamo d’accordo sulla frequentazione che sta avendo con Madalina Ghenea, abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Siamo con lui 24 ore su 24, cerchiamo di seguirlo sempre. Non è facile gestire Nicolò, ha vent’anni. Siamo in difficoltà sulla situazione che ha con questa donna“. Poi lancia un allarme: “Tutta questa situazione non sta creando serenità a Nicolò – conclude la mamma di Zaniolo – questo non aiuta neanche il suo recupero dall’infortunio“.