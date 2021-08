Più che una tempesta di mezza estate, il pressing del Chelsea su Romelu Lukaku rischia di trasformarsi in uragano, specie per l’ambiente nerazzurro. Non sarà semplice tenere a bada gli umori della tifoseria, così come sarà complicato andare a cercare sul mercato la figura giusta in grado di raccogliere la pesantissima eredità del numero 9 belga. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono due nomi cerchiati in rosso: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Dall’estero, invece, è sbucata la candidatura di Lacazette dell’Arsenal, già abbinato nei giorni scorsi all’Inter in uno scambio con Lautaro.