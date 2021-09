L’Atalanta con il fiatone rompe il sortilegio del Gewiss e vince la prima partita in campionato. La Dea mostra il suo volto nei primi minuti di gioco della sfida con il Sassuolo e mette in campo tutto il meglio del repertorio. Attacchi con tanti uomini portati in area di rigore ed esterni che arrivano a concludere l’azione. Quindi una leggera flessione che ha rimesso in partita gli emiliani. Arrivano comunque tre punti meritati per i padroni di casa che accorciano la classifica. Fra i protagonisti del match Zappacosta, che ha trovato il gol dopo averlo sfiorato a Salerno. La cura Gasperini funziona. E non solo quella. C’è anche un altro segreto rivelato ai microfoni di DAZN.