FOGGIA – Chiusa l’avventura al Foggia, Zdenek Zeman è pronto a concedersi qualche giorno di relax. Il tecnico boemo, infatti, sta lasciando la città ed è stato immortalato mentre da solo aspetta il bus alla fermata. In jeans e camicia, l’allenatore ha con sè la valigia, anche se tornerà nei prossimi giorni per completare il trasloco. Un addio un po’ triste e malinconico diventato immediatamente virale sui social.

Zeman lascia Foggia

L’ex Lazio e Lecce, tra le altre, ha deciso di lasciare la guida della panchina rossonera in quanto, come spiegato nell’incontro con il presidente Canonico allo stadio Pino Zaccheria, “non ha più stimoli di allenare e pertanto sarebbe inutile continuare”. In questa stagionale con i pugliesi ha conquistato il settimo posto venendo eliminato dalla Virtus Entella ai playoff – i liguri sono poi stati fatti fuori dal Palermo nei quarti -. Zeman lascia così Foggia, la sua seconda casa, ma i ricordi rimarranno indelebili e il legame inossidabile.