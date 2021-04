Il presidente ad Appiano dopo 7 mesi carica il gruppo prima di Crotone: “Avete fatto un percorso eccezionale in una stagione molto difficile”

Come ai tempi di Massimo Moratti, con la salita presidenziale ad Appiano per caricare la squadra in vista di una partita importante. Solo che, dopo un contatto nei giorni scorsi con l'ex patron, ora il protagonista è il 29enne Steven Zhang. Arrivato al Suning Training Center verso le 11.15, dove mancava da sette mesi, il presidente è stato accolto dalla dirigenza al gran completo, con gli ad Antonello e Marotta, il ds Ausilio e il vicepresidente Zanetti.

Orgoglio e ultimo sforzo — Zhang è subito andato nello spogliatoio per salutare mister Conte e la squadra, prima della rifinitura fissata per le 12. Un incontro molto emozionante, terminato con l’abbraccio all’allenatore e a ciascun giocatore. Zhang si è complimentato per l’eccezionale percorso della squadra, specialmente in una stagione difficile come questa, segnata dalla pandemia. “Sono molto orgoglioso di voi, ma ora serve un ultimo sforzo”. In riferimento alla conquista dello scudetto, che passa dalla trasferta di domani a Crotone.

Pranzo e rientro — A meno di sorprese dell’ultimo minuto, Zhang non andrà in Calabria. Dopo aver seguito l’allenamento, Steven ha pranzato col management e col professor Volpi, responsabile dello staff sanitario, e poi è ripartito alla volta di Milano. In sede lo attendono altre riunioni di lavoro. Anche se la testa è pure allo scudetto, il primo di una proprietà straniera in Italia.

