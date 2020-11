“Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra molto forte come l’Inter. È stata una gara equilibrata, ma alla fine abbiamo trovato il gol di Rodrygo che ci ha dato la vittoria, siamo contenti perché sono punti importantissimi per noi“. Così il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dopo il successo per 3-2 sui nerazzurri di Conte nella terza giornata della fase a

gironi di Champions. “Anche se abbiamo vinto la qualificazione resta ancora lontana – spiega Zizou ai microfoni di Sky Sport –. Dobbiamo andare a giocare a Milano in casa dell’Inter e sarà un’altra partita molto complicata“.

