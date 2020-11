MADRID (SPAGNA) – Un punto in due gare. È questo il bottino racimolato fin qui dal Real Madrid di Zinedine Zidane in Champions League. Domani i Blancos affronteranno l’Inter di Antonio Conte. Una partita da dentro o fuori per il Real Madrid. Lo ammette anche il tecnico dei madrileni nella conferenza stampa della vigilia: “Conosciamo l’Inter, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. È una finale e vogliamo giocarla come tale. Sono tre punti che dobbiamo provare a conquistare. Ogni partita è una finale, lo Advertisements . Zidane potrà contare sull’esperienza di Luka Modric, accostato all’Inter la scorsa estate: “È importante per noi, posso contare su tutti, ma Luka sa che quello che fa, lo fa bene. Come sempre la cosa più difficile per un allenatore è dire cosa fare a uno così forte. Ci dà energia”.

Inter, rifinitura prima del Real: Sanchez in gruppo

Advertisements

Real Madrid-Inter, le parole di Zidane

“I giocatori del Madrid devono dare tutto – commenta Zidane -, dimostrare tutto perché giocano per questo club. Sta nascendo una squadra importante che può vincere qualcosa. Si dice sempre che dobbiamo cambiare, ma questi ragazzi sono competitivi, vogliono vincere e questo io da allenatore posso dirlo. Discuto con loro, vogliamo provare a raggiungere i nostri obiettivi e mantenere alto il livello”. Il tecnico delle Merengues dovrà fare a meno di Militao, risultato positivo al Coronavirus: “Perdiamo qualcosa di importante, ma tutti daranno il massimo. Il sorteggio ci ha messo in questo gruppo competitivo, ma anche gli altri lo sono”.

Intervista esclusiva ad Amoruso: “Zidane favorito su Conte, e un giorno tornerà alla Juve”