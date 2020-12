MADRID (Spagna) – Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha accoppiato le Merengues ai nerazzurri di Gasperini: “Conosciamo il valore dell’Atalanta e abbiamo grande rispetto per loro, ma giocheremo a fine febbraio e al momento siamo concentrati sulla partita di domani“. Per Zizou c’è prima la Liga, dove il Real dovrà affrontare l’Athletic Bilbao. “ Sono orgoglioso perchè alla fine le cose funzionano Advertisements – ha detto dopo la bella vittoria nel derby contro l’Atletico Madrid di Simeone -. Rispetto a qualche giorno fa è cambiato poco, lavoriamo giorno dopo giorno per dare il meglio. Sappiamo che dobbiamo lavorare per essere sempre i migliori“. Zidane ha poi commentato il difficile momento di due stelle della sua squadra, Marcelo e Isco: “Marcelo ha giocato poco, ma sappiamo quel che ci può dare, mentre Isco è un calciatore importante anche se è vero che non sta giocando molto e non gli sto dando opportunità di dimostrare le sue qualità. Deve continuare a lavorare forte per avere altre occasioni. Per quel che si dice in giro, invece, non posso farci nulla”. “Champions o Liga? Io non devo dimostrare niente, vivo al massimo ogni momento qui al Real, dove ho giocatori fantastici. Non chiedo nulla, se non continuare a lavorare” ha concluso.