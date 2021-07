Palla a Gianfranco Zola, una finta, un dribbling e… gol. In campo era un’esplosione di fantasia, fuori è un concentrato di saggezza. Non ci si stanca mai ad ascoltarlo parlare e si coglie sempre un dettaglio al quale non si era pensato. È la caratteristica dei fuoriclasse: ti spiazzano e volano via, felici, verso la gloria.