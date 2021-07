Zverev è reduce dagli ottavi di finale di Wimbledon, con la sconfitta per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, poi eliminato ai quarti da Matteo Berrettini. Il tedesco ha conquistato due titoli quest’anno: sul cemento di Acapulco, in finale contro Stefanos Tsitsipas (6-4 7-6); sulla terra di Madrid, proprio contro Matteo Berrettini (6-7 6-4 6-3). Oltre alla semifinale del Roland Garros, con la sconfitta contro Tsitsipas. Zverev è ora numero 5 sia nella classifica ATP sia nella race, che conta i punti conquistati nell’anno solare: a meno di clamorose sorprese, il tedesco riuscirà a qualificarsi per le Finals di Torino. Opposto il discorso per quanto riguarda Lu, che nel 2021 ha vinto solamente una partita nel circuito maggiore, a Miami contro Querrey, a fronte di sei sconfitte.

I NUMERI

I numeri di questa stagione e le posizioni in classifica dei due giocatori fanno pensare che non ci sia partita, in questo primo turno del tabellone maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Ma c’è un dato che invece potrebbe indicare un possibile equilibrio: i precedenti tra Lu e Zverev. I due tennisti si sono affrontati due volte in carriera, entrambe le volte sul cemento, e si sono spartiti la posta: una vittoria a testa. Il taiwanese ha vinto nel 2016 in Canada (7-5 6-3), il tedesco si è rifatto a Miami l’anno successivo (6-0 6-3). Lu, ex numero 33 del mondo (nel lontano 2010), ha vinto il 42,1% di partite sul cemento in carriera ed è arrivato in finale a Auckland nel 2014, perdendo contro John Isner. Zverev ha invece vinto nove titoli sul cemento in carriera, perdendo cinque volte in finale (compresi gli US Open).