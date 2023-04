Professionisti altamente specializzati si uniscono per soddisfare le richiestedi un mercato industriale in trasformazione

Unirsi per comprendere e rispondere, attraverso l’innovazione tecnologica e competenze elevate, ai bisogni evolutivi di un mercato industriale in continuo cambiamento.

É la strategia di SMARTENGINEERING – società di ingegneria industriale meccanica e meccatronica con specificità di eccellenza focalizzate nel packaging, macchine utensili, automotive, assembly machine e aerospace – ed ERRE COMPANY, attiva in vari settori che offre servizi di consulenza ingegneristica, progettazione, ricerca di stile, numerical simulation, sistemi elettrici ed elettronici, ICT. Una partnership robusta di oltre 18 milioni di fatturato, capace di soddisfare le esigenze di oltre 50 clienti e avviare 10 Academy di alta formazione per giovani ingegneri.

L’unione di competenze e capitale umano tra ERRE COMPANY e SMARTENGINEERING dà vita ad un gruppo altamente specializzato di oltre 400 ingegneri, per offrire servizi innovativi, mirati e qualitativamente competitivi.

Le due aziende massimizzano l’efficacia del servizio e il vantaggio industriale per i compartimenti settoriali in cui operano, offrendo un’ampia gamma di soluzioni chiavi in mano. La sinergia tra SMARTENGINEERING ed ERRE COMPANY ha tra i gli obiettivi primari quello orientare il mercato verso strategie di coesione, aggregazione ed integrazione, a beneficio della community e dei clienti, attuali e potenziali.

ERRE COMPANY società fondata nel 2013 dal sogno dell’imprenditore Rosario Radice di creare una realtà aziendale capace di combinare qualità e personalizzazione, è una realtà dinamica, in forte crescita. Oltre 150 persone, due sedi a Milano e Modena, oltre all’Headquarter di Moncalieri, più di 50 progetti all’anno e oltre 30 clienti premium nel mercato italiano e internazionale.

“Il nostro modello atelier con un approccio tailor-made è vincente e distintivo. Siamo pionieri di un nuovo modo di concepire il business dei servizi”, dice Radice, oggi Chairman. “L’investimento nel capitale umano è un pilastro aziendale. Offriamo soluzioni su misura per soddisfare in modo puntale bisogni espressi e necessità in divenire. Guardare con attenzione alle esigenze primarie, ma anche ai ritocchi continui, è il segreto del nostro successo. L’attitudine “sartoriale” ci rappresenta ed è un vantaggio competitivo solido”.

ERRE Company investe costantemente sul benessere e sulla formazione dei dipendenti, strumenti strategici della crescita sostenibile. Proprio da questa convinzione profonda ha dato vita ad ERRE Academy, la piattaforma che permette di attrezzare i giovani appena usciti dai percorsi di studio, dotandoli delle risorse utili per affrontare il mondo del lavoro e trasformando le conoscenze in competenza.

SMARTENGINEERING è una società di ingegneria operante da oltre vent’anni opera su tutto il territorio nazionale, con otto sedi: Rovereto, Amaro, Mestre, Cernusco sul Naviglio, Modena, Ozzano dell’Emilia, Ancona e Palermo. Ogni sede ha caratteristiche spiccate in alcuni dei campi operativi menzionati con competenze trasversali e forte propensione all’innovazione e ricerca. Nel 2023 è prevista l’apertura delle nuove sedi di Roma e Napoli. I team guidati da project manager e progettisti esperti sono affiancati da neolaureati selezionati tra le eccellenze provenienti dai migliori atenei italiani.

«L’espansione del nostro modello aziendale e di formazione, evoluto e versatile è stato possibile grazie alle partnership presenti in SMART INDUSTRY. Mediante la varietà delle competenze e la capacità intrinseca del “saper fare”, collaboriamo alla crescita e creazione di un mondo migliore e più sostenibile per tutti», spiega Lia Grandi, presidente SMARTENGINEERING.

La sinergia, unica nel suo genere, tra queste due grandi aziende è resa possibile grazie all’accordo siglato da ERRE Company e SMART ENGINEERING con SMART INDUSTRY, la community composta da aziende leader in diversi settori dell’ingegneria industriale che, insieme ai propri partners, investe in innovazione, trasferimento tecnologico, ricerca e sviluppo. La community è tra i principali fornitori di servizi di ingegneria, manufacturing, processi e tecnologie di saldatura per realizzazione di componenti critici, produzione di macchine intere (turnkey) o per il contract manufacturing di singole lavorazioni e ricerca applicata per i più svariati settori industriali (automotive/motorsport, automatic machines/tools, oil & gas/soil drilling, green energy, aerospace & defence, aseptic food, pharma, life science & green energy, cyber security, industrial software, software enterprise, consulting & product development, Concept Design, HMI, UX/UI, Prototyping, Electric & Electronic, ICT), in grado di offrire soluzioni innovative e complete per rispondere ad un portafoglio di servizi integrati.

«Community è la parola che meglio identifica e descrive l’essenza di SMART INDUSTRY – spiega Alessandro Paneghel, CEO SMART INDUSTRY – Aggreghiamo competenze, le condividiamo all’interno del nostro gruppo, mettendole a diposizione del mercato e dei nostri clienti».

I servizi erogati da SMART INDUSTRY garantiscono i più alti standard qualitativi in ogni fase del processo: dall’ideazione all’esecuzione del progetto alla produzione dello stesso.

SMART INDUSTRY rende reali i sogni dei nostri clienti, adoperandosi affinché il loro futuro sia il presente.

Il motore del business di SMART INDUSTRY è costituito da un capitale umano composto da eccellenze e da aziende leader aggregati in un’unica realtà industriale dove passione, entusiasmo ed impegno profuso permettono di soddisfare con continuità le aspettative dei clienti e più in generale di interi settori industriali sempre più strategici e competitivi in contesti per vocazione nazionale ma contraddistinti da un forte carattere internazionale.