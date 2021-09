Hai un’attività e vuoi farti spazio sul web per attrarre nuovi clienti? Oppure hai già il tuo sito web o il tuo e-commerce e desideri massimizzare i profitti su questo canale? Una consulenza SEO potrebbe fare al caso tuo.

Professionisti e agenzie che si occupano di questa disciplina, infatti, possono aiutarti ad attrarre più utenti sul tuo sito e a trasformarli in clienti, a migliorare la tua reputazione online e perfino a cominciare la tua attività da zero. Per essere certo di rivolgerti alle persone giuste, ecco 5 consigli per individuare la giusta strategia SEO.

1. La consulenza SEO va fatta da un professionista

Diffida di chi si improvvisa SEO strategist. Sul sito ufficiale del professionista o dell’agenzia saranno presenti degli esempi di successo. Strategie messe in atto per altri clienti e risultati chiari e tangibili che diano un’idea di quello che si può realizzare per migliorare il tuo sito e la tua comunicazione digitale. Cerca il nome del professionista o dell’agenzia su Google: se sono degli esperti di SEO, avranno ottimi posizionamenti.

Puoi anche fare una ricerca sui gruppi social del settore per capire se queste figure professionali siano effettivamente riconosciute come affidabili dagli altri professionisti. Poi effettua un colloquio. Solo parlando direttamente del tuo progetto e delle tue necessità potrai capire se quello che hai contattato è il consulente SEO giusto per te.

2. Fai attenzione ai numeri

Numeri e percentuali ti aiutano a capire chiaramente se e quanto il tuo business possa crescere sul web. I migliori professionisti del settore, però, sanno bene che su internet i numeri non sono tutto.

Quello che ti serve per far decollare la tua attività è una strategia a lungo termine, che non ti prometta numeri astronomici ma reali ed effettivamente raggiungibili. Inoltre, spesso il numero di persone che sarai in grado di raggiungere non è così importante come credi.

Quello che conta è raggiungere le persone giuste. Una strategia SEO punta più sulla qualità che sulla quantità.

3. Una strategia SEO è fatta di diversi step

Una consulenza SEO deve toccare tutti questi punti e analizzare la loro utilità per una strategia vincente:

● un’architettura del sito basata su parole chiave di valore;

● un piano editoriale coinvolgente che piaccia sia ai motori di ricerca che agli utenti;

● una perfetta usabilità del sito web o dell’e-commerce da qualsiasi device;

● una rete di link building che colleghi il tuo sito a quelli più rilevanti nel tuo stesso

settore;

● un’identità di brand chiara e definita da trasferire sia nell’immagine grafica che nel tono di voce e nella comunicazione.

Per affrontare tutte queste tematiche, spesso la consulenza SEO è affidata a più persone che si occupano dei diversi ambiti. In questo modo sai che il tuo business è in mano a persone affidabili, ognuna esperta in un settore specifico.

4. Il brand al centro

Quando richiedi una consulenza SEO ricorda che quella su cui gli esperti andranno a lavorare è la tua attività, unica e speciale nel tuo settore. Un pacchetto preconfezionato che non tenga conto delle specificità del tuo ambito lavorativo e delle necessità tue e dei tuoi clienti non ti porterà molto lontano.

La consulenza dovrebbe partire proprio da quelle che sono le tue difficoltà sul web e analizzare insieme a te il percorso più adatto a raggiungere i tuoi obiettivi di business. Per questo la consulenza SEO comincia sempre con un colloquio in cui gli specialisti carpiscono i tuoi bisogni e li traducono in azioni mirate. Il passo successivo sarà quello dell’audit, ovvero un’analisi tecnica di cosa funziona e cosa può essere migliorato.

5. Monitoraggio costante

La consulenza SEO metterà in luce quali sono i punti deboli della tua presenza sul web e ti suggerirà dei modi per migliorare il tuo potenziale. Ti verrà poi proposto un preventivo con tutte le attività concordate e i relativi prezzi.

Controlla che tra le attività ci sia il monitoraggio dei risultati. I KPI (cioè gli indicatori di performance) del tuo progetto possono essere diversi, ma sempre ben chiari sia per te che per i professionisti che lavorano al tuo sito. Tenerli sotto controllo ti aiuterà a individuare il successo o l’insuccesso della strategia SEO nel suo insieme.