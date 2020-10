Nei primi sei mesi del 2020 in Europa occidentale sono stati consegnati 4 milioni di smartphone 5G, pari al 7% di tutti gli smartphone messi in commercio. Lo riferiscono i ricercatori di Strategy Analytics, secondo cui negli ultimi 12 mesi la domanda di telefoni 5G è aumentata del 4.000%.

Tra le aziende a fare la parte del leone è Samsung, che si è accaparrata l’88% del mercato. “Degli smartphone consegnati in Europa occidentale, nove su dieci sono a marchio Samsung”, rileva l’analista Ville-Petteri Ukonaho Tuttavia “il dominio della società sudcoreana nel 5G terminerà presto, nella seconda metà dell’anno e soprattutto negli ultimi mesi del 2020”.

Questo perché, osserva l’esperto, “il popolare iPhone 12 di Apple è finalmente in vendita, mentre una marea di rivali cinesi con modelli 5G a basso costo, come Xiaomi e Oppo, si sta riversando nella regione. Le guerre sul 5G in Europa stanno iniziando”.



Fonte Ansa.it

