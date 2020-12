(ANSA) – MILANO, 10 DIC – “Tra le tante priorità che il

governo si è posto c’è quella di accelerare sull’implementazione

del 5G. Il mondo sanitario compirà un balzo in avanti come mai

prima d’ora, sfruttando velocità e latenze ridotte per seguire

l’andamento delle patologie, senza che le persone si muovano da

casa, avviando un concreto healthcare da remoto”. Lo ha detto

Francesco Boccia, Ministro per gli

affari regionali e leautonomie, intervenendo con una lettera al convegno “Perchéavere paura del 5G?” organizzato da ZTE. “Il nuovo standard – ha aggiunto – deve privilegiare lelogiche di servizio piuttosto che quelle di business. In talsenso, il 5G si pone quale vettore di connessione tecnologico maanche culturale tra gli italiani, un modo ulteriore perappianare le diseguaglianze territoriali. Già in passato hosottolineato come quella del 5G non sia una scommessa ma unacertezza, una concreta opportunità di dare slancio alla nazione,al pari di ciò che è stata l’Autostrada del Sole nellarealizzazione del sistema-paese”.Presente al convengo anche Mirella Liuzzi, Sottosegretarioal Ministero dello Sviluppo Economico con delega al 5G.“Conoscenza e consapevolezza sono il miglior antidoto alla paura– ha spiegato – il 5G è la rivoluzione capace di rispondere allesfide che la pandemia ha messo in primo piano, tra cuil’accesso agli strumenti digitali della pubblicaamministrazione. Manca però un ecosistema di governancecondiviso a livello europeo, che contribuisca a dissipare itimori che legano l’attuazione della tecnologia, sia in terminidi salute che di sicurezza del dato”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

