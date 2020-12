Analisi predittive, robot autonomi e sensori di cargo sono tra le principali innovazioni prodotte dai laboratori di Ricerca & Sviluppo di Ericsson. Questi, tra gli altri, sono stati presentati all’evento “R&D Italy Innovation Day 2020”, tenutosi per quest’anno solo online. “Ricerca & Sviluppo è più di un modo per distinguere i team. Per Ericsson è una componente strategica dell’azienda” ha spiegato l’AD Emanuele Iannetti.

“I tre centri italiani di

Genova, Pisa e Pagani, di recente arricchiti dagli Innovation Garage, sperimentano nuove soluzioni applicandole concretamente a scenari di intervento. Per dare reale valore alla tecnologia, questa deve fornire soluzioni ai problemi, con casi di utilizzo da estendere al mercato”. Ed è il motivo per cui il gruppo partecipa al programma “5G for Italy”, con attività di studio di soluzioni dimostrative congiunte con operatori di rete e partner industriali, per la definizione e la realizzazione di applicazioni per l’automazione industriale, la logistica portuale, la sanità, i trasporti. Al porto di Livorno, ad esempio, sensori e e attuatori controllano i carghi e il loro spostamento nell’area di stoccaggio. A Pagani ci si concentra su software di sicurezza informatica mentre a Genova, i ricercatori Ericsson sviluppano anche prototipi avanzati per le sezioni di trasporto delle future reti mobili 5G.

E proprio a Genova, l’innovazione permetterà di salvaguardare le strutture pubbliche, come ha sottolineato il sindaco, Marco Bucci: “Costruire un nuovo ponte non è stato di certo semplice ma la vera sfida è adesso monitorarlo adeguatamente. Perciò ci siamo affidati alla tecnologia e, in modo particolare, a quella predittiva. Grazie ad un monitoraggio autonomo da parte di robot, alle reti 5G e ad algoritmi e software avanzati, potremo rilevare problemi prima che questi diventino critici, così da intervenire in tempo”. E investire sul 5G è la priorità: “Un solo euro speso per innovare sanità, istruzione, turismo e digitalizzazione della PA col 5G ne creerà sei in termini di Roi ma bisogna lavorare in modalità di partnership, per far si che l’Italia diventi un paese leader per il rilancio economico di segmenti essenziali, come il manifatturiero, l’healtchare e la robotica” ha concluso Iannetti.



