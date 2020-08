Il governo di Berlino non si è ancora pronunciato su Huawei, così come hanno fatto Usa e Gran Bretagna, ma se l’azienda cinese fosse esclusa dai lavori alla rete 5G si perderebbero tra i 2 e 5 anni. Lo ha scritto la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Se si dovesse scegliere un altro fornitore “nel peggiore dei casi ci vorrebbero cinque anni in più, a seconda delle capacità di costruzione disponibili, dei budget di investimento e delle esatte esigenze politiche”, ha evidenziato la testata di Francoforte.

All’interno del governo tedesco c’è chi preme per allinearsi alla posizione statunitense, come l’Spd o una parte della Cdu – si legge – e chi, come il ministero dell’Economia, dei Trasporti e l’Ufficio di Cancelleria che invece sostengono l’opzione Huawei. sempre secondo la testata, il governo sta prendendo tempo in vista delle elezioni Usa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

