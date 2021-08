L’intelligenza artificiale al servizio della rivoluzione verde, grazie anche al sostegno dei miliardari Bill Gates e Jeff Bezos. La società di esplorazione mineraria KoBold Metals lavorerà insieme all’azienda mineraria Bluejay in Groenlandia per scovare materie prime fondamentali per la costruzione dei veicoli elettrici. Secondo l’accordo di joint venture, la KoBold finanzierà con 15 milioni di dollari l’attività di ricerca di nichel, rame, cobalto e platino, come parte del progetto Disko-Nuussuaq di Bluejay, nella parte sud occidentale della regione. In cambio, avrà una quota del 51% del progetto.

KoBold utilizza machine learning e altre tecniche computazionali per la ricerca di minerali necessari alla realizzazione di dispositivi elettronici e auto a batteria. L’esigenza di individuare nuovi giacimenti è cresciuta con la graduale transizione a modelli di mobilità sostenibile: l’obiettivo di questo accordo è quindi quello di ampliare e diversificare le fonti di approvvigionamento disponibili.

Uno dei principali investitori della società è il Breakthrough Energy Ventures, un fondo istituito per combattere le emissioni inquinanti nell’atmosfera, favorendo una trasformazione tecnologica che accresca l’uso di energia pulita e contrasti il cambiamento climatico. È sostenuto da alcuni dei più noti e ricchi paperoni a livello mondiale, tra cui il fondatore di Microsoft e quello di Amazon, ma anche Michael Bloomberg e Ray Dalio. «Tra gli investitori figurano inoltre il fondo di venture capital della Silicon Valley Andreessen Horowitz e la compagnia energetica novergese Equinor», si legge nel comunicato. Secondo alcuni studi condotti dalla Bluejay, esisterebbe una forte somiglianza dal punto di vista geologico tra la regione del progetto Disko e quella di Norilsk in Siberia, dove sono presenti nichel e palladio.