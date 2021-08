In occasione dei 50 anni di Internet, il professor Kleinrock ha mostrato a tutti il primo Imp, grande come un armadio e ancora funzionante, conservato nel suo ufficio.

L’Imp era un computer che serviva a collegare e fare dialogare altri computer . Di fatto è quello che riceve i pacchetti di dati del traffico Internet e li smista al destinatario. Tra poco li avremmo chiamati router. L’idea che fosse necessario usare un computer con un compito ben preciso per creare reti di computer era stata avanzata una prima volta nel 1966 nel Regno Unito, quando lo scienziato Donald Davies usò l’espressione “Interface Computer” . L’anno seguente, un’idea analoga emerse in un meeting del gruppo di lavoro che negli Stati Uniti stava provando a creare una rete di computer sotto la guida dal dipartimento della Difesa.

Il 30 agosto 1969 iniziò il conto alla rovescia per il primo esperimento di Internet . All’università della California di Los Angeles, il professor Leonard Kleinrock ricevette il primo Interface Message Processor.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy