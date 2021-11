Il 3 novembre 2012 l’innovazione è arrivata a Radio Rai. Quel giorno è andata in onda la prima puntata di Eta Beta. Sono passati 9 anni e quel programma è ancora lì, ogni sabato mattina, un appuntamento prezioso per capire il futuro.

Lo conduce da sempre Massimo Cerofolini, un passato in quella fucina di ottimi giornalisti che è stato Paese Sera, ormai arruolato a pieno titolo nella piccola Nazionale di quelli capaci di raccontare bene quella cosa complicata e semplice al tempo stesso che è l’innovazione: Cerofolini lo fa con passione e leggerezza, non a caso come titolo del programma ha scelto un personaggio di Walt Disney che viene dal futuro.

Ecco il suo ricordo di quegli esordi: “Si era appena esaurita la mia parabola come sceneggiatore per Rai 1 e cercavo qualcosa che tenesse acceso il mio interesse per la creatività. D’improvviso mi sono imbattuto nel mondo delle startup, anche leggendo riviste come Wired, e sul momento ho avuto l’impressione di essere davanti a un parco giochi pieno di novità elettrizzanti. All’epoca sembrava una partita alla pari in cui il giovane ingegnere italiano potesse battersela con nomi appena nati tipo Facebook. Poi le cose hanno preso tutta un’altra piega e la disillusione è stata pesante. Ma la mia curiosità verso i fermenti innovativi, la tenacia dei sognatori e il coraggio di investire tempo e risparmi su un’idea cui nessuno aveva mai pensato prima, quella è rimasta intatta. E prima ancora che raccontare le nuove tecnologie, Eta Beta oggi vuole essere proprio una torre di avvistamento per scoprire chi non si arrende e, senza tacere i rischi, guarda al futuro con inguaribile positività”.

Gli ho chiesto di estrarre i ricordi più belli di questi 9 anni: “Puntate memorabili: tutte quelle in cui ho parlato per la prima volta di qualcosa che da lì a poco si sarebbe affermato, ma che per me era fino a quel momento semisconosciuto (Internet delle Cose, intelligenza artificiale, robotica ispirata alle piante, il boom dell’ecommerce, stampa 3d, cloud, blockchain). Tra gli ospiti illustri Federico Faggin, Alec Ross, Luciano Floridi, Morozov, Bruce Sterling, Alessio Figalli, Giorgia Lupi, Barbara Mazzolai, Marinella Levi, Isabella De Michelis e tanti, tanti ricercatori e startupper”.

I prossimi progetti? “Aspetto Raiplay Sound (previsto a dicembre, ndr) per rilanciare Eta Beta anche su una piattaforma di podcast più articolata, dove entrerà anche Codice Beta, il podcast sui visionari che faccio con Barbara Carfagna e il consueto appuntamento televisivo con Codice sulla Rai, sempre con la Carfagna”.

