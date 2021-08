Il 25 agosto 1955, quindi ben 66 anni fa, su un giornale del Nevada, il Nevada State Journal, a pagina sedici, aveva una notizia che sembrava venire dal futuro: “Television-Phone Unveiled But Caution Warned on Use”, tradotto più o meno “Svelato il telefono-televisione, ma va fatta attenzione su come usarlo”.

L’articolo faceva riferimento ad un fatto accaduto il giorno precedente a San Francisco, che ancora non era il cuore della Silicon Valley. Il testo diceva che c’era stata una presentazione mondiale (“to the world”) di questo strano telefono che era meglio non usare mentre stavi in una vasca da bagno (“This is the one you don’t answer while in the bathtub”). il nome era videophone o TV-telephone, e aveva un schermo di 25 centimetri per farti vedere la persona con cui stavi parlando (“You see her – and she sees you – until someone hangs up”). La dimostrazione per i giornalisti era avvenuta all’hotel Fairmont dove un certo Noel Porter aveva fatto una telefonata con un telefono convenzionale ma con un paio di schermi televisivi e con una piccola telecamera che lo riprendeva.

Ad un miglio di distanza, all’auditorium civico di San Francisco, il sindaco Elmer Robinson aveva risposto con un apparecchio telefonico identico e la sua immagine era apparsa a Porter il quale a sua volta era apparso al sindaco il quale pare che disse che quella era la prova del motto “vedere per credere”. Noel Porter era un dirigente di una società di San Diego, la Kay Lab, che assieme alla Bell Telephone Laboratories aveva sviluppato il prototipo che sarebbe dovuto arrivare presto sul mercato ma così, come sappiamo, non fu.