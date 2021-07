I danni al polo industriale appaiono limitati, secondo Foxconn Technology Group, la società che gestisce i tre stabilimenti cinesi che producono più della metà degli iPhone di tutto il mondo. Sul social network cinese Weibo, il Ceo di Apple Tim Cook ha dichiarato che l’azienda contribuirà con donazioni ai piani di soccorso messi in atto nell’area. Le azioni di Apple sul mercato registrano un calo dello 0,40%.

Le gravi inondazioni che stanno colpendo la provincia di Henan, nella Cina centrale, hanno interrotto l’elettricità nel più grande sito di produzione di iPhone di Apple nella città di Zhengzhou. I lavoratori del polo industriale hanno dichiarato che l’acqua è penetrata in molte aree di produzione e che ci sono state temporanee interruzioni di elettricità; mentre a molti di loro, che vivono nell’area produttiva, è stato chiesto di non presentarsi sul posto di lavoro.

