(ANSA) – ROMA, 28 APR – Quattro minorenni su cinque in

Australia, alcuni anche di quattro anni, possiedono almeno un

congegno digitale, e quasi a un terzo è permesso si portarli a

letto ogni note. E i genitori trovano più difficile governare le

abitudini dei figli, una volta che questi posseggono un

congegno: un terzo dei genitori studiati riferisce che il suo

uso porta a conflitti. Sono alcuni risultati di una ricerca del

Gonski Institute for Education dell’University of New South

Wales, cui hanno partecipato 2500 genitori e nonni e che fa

parte dello studio internazionale detto Growing Up Digital

(crescere digitali), iniziato dall’Harvard Medical School in

Usa. Tre quarti dei genitori sono preoccupati dell’impatto

sull’attività fisica dei figli, due terzi della scarsa

attenzione e interesse a giocare, mentre metà si preoccupa

dell’effetto sulla mancanza e qualità del sonno. E’ anche emerso

che i giovani di minore livello socioeconomico hanno più

probabilità di portare a letto i congegni digitali e meno

probabilità di avere nei genitori modelli di ruolo efficaci.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

