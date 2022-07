Sono più di 3 milioni in Italia, secondo l’ISTAT 1 , le persone che

presentano una qualsiasi forma di disabilità, numero che sale a 87 milioni 2 se si prende in

considerazione l’intera Unione Europea. Che sia una disabilità di tipo cognitivo o motorio,

questi cittadini possono incorrere in barriere per l’accesso a prodotti e servizi, anche

digitali, basti pensare che in Italia il 97% dei siti internet non sono ancora navigabili da

persone con disabilità (ciechi, ipovedenti, non udenti, daltonici, epilettici, utenti che non

possono utilizzare il mouse, ecc).

E se c’è stato un fenomeno che ha amplificato questa criticità è stato il Covid, che però ha –

allo stesso tempo – fatto in modo che venisse posta una maggiore attenzione nei confronti del

problema della digitalizzazione.

“Tra le varie eredità che ci portiamo dietro dalla pandemia da Covid 19 vi è il fatto di aver

posto maggiormente il problema dell’accessibilità ai servizi digitali da parte di cittadini con

disabilità, che improvvisamente si sono trovati a dover svolgere una lunga serie di attività,

come ad esempio accedere a servizi pubblici, online – spiega Luca Manara, CEO e Co

Founder della piattaforma tecnologica UNGUESS – Al giorno d’oggi, un’azienda attenta

all’inclusività digitale possiede un vantaggio reputazionale nonché competitivo sugli altri non

indifferente”.

Ma perché in questi mesi si è parlato così tanto di accessibilità digitale?

Negli ultimi mesi si è sentito parlare con più insistenza di questa tematica, e questo poiché i

membri della UE hanno posto come scadenza il 5 Novembre 2022 per far adottare e

pubblicare agli stati membri la propria Digital Accessibility Law. Dalla fine di questo mese,

infatti, coloro che producono prodotti e servizi digitali (dagli hardware alle piattaforme di

commercio elettronico, dai servizi bancari per consumatori alle app ai portali per il trasporto

pubblico; dagli e-book agli e-reader) dovranno iniziare a lavorare per garantire (con deadline

a Giugno 2025) la conformità ai requisiti di accessibilità.

“Rendere i propri prodotti o servizi digitalmente accessibili non dev’essere solo un obbligo

normativo, ma anche e soprattutto un dovere morale – spiega Luca Manara – Si tratta di una

questione di inclusività: è giusto che tutti i cittadini possano accedere a tutti i servizi online, di

qualsiasi tipologia questi siano. E se non basta il dovere morale, sono previste anche

sanzioni fino al 5% del fatturato per quelle aziende che non si adegueranno entro la

scadenza”.

Ma per rendere accessibile un’impresa sono sufficienti solo 4 step

Cosa possono fare quindi le aziende per essere a norma? In 4 step è possibile adeguarsi alle

nuove linee guida, e fornire i propri prodotti o servizi digitali in maniera completamente

accessibile e inclusiva.

1. Organizzare sessioni formative dedicate al proprio team di produzione: la formazione

sull’accessibilità deve includere sia i designer sia gli sviluppatori (quindi tutto il team di

produzione) perché deve riguardare sia il codice che l’interfaccia del prodotto. Formare le

giuste risorse permette quindi di essere pronti alle future esigenze di produzione, ma anche di

avere risorse interne ideali per ottimizzare i prodotti già esistenti.

2. Testare i prodotti digitali, ovvero valutare la conformità del prodotto digitale rispetto alle

più recenti linee guida per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.1). Queste servono a

valutare se il sistema è utilizzabile da parte del maggior numero di utenti possibili, senza

discriminazione, inclusi gli utenti con disabilità, gli utenti con abilità non ottimali e gli utenti

operanti in ambienti non ottimali.

3. Remediation: se presenti, in questo step si lavora per eliminare le barriere di accessibilità

per persone con disabilità, facendo così in modo che i siti web rispondano ai più recenti

requisiti di accessibilità richiesti dalla normativa.

4. In ultimo, il Crowdtesting: in questa fase vengono effettuati test di valutazione dell’usabilità

eseguiti direttamente da utenti con disabilità. Se garantire l’accessibilità significa mettere

l’utente al centro del prodotto, includere gli utenti reali nel processo di test permette di

assicurarsi che il prodotto sia efficace a tutto il suo audience.

“UNGUESS può essere un valido partner per aiutare ogni azienda che lo necessita a

diventare al 100% accessibile. Valutare l’accessibilità e mettere in atto misure di remediation è

infatti una delle nostre attività che sta ricevendo sempre maggior interesse. Da quest’anno

siamo anche felici di supportare le aziende nella redazione dell’annuale Dichiarazione di

Accessibilità 5 ”, conclude Luca Manara.