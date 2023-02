L’acquisto di uno smartphone rigenerato fa spesso storcere il naso alle persone più diffidenti, in quanto c’è sempre molta paura nell’approcciarsi a questo mercato che si possano avere delle fregature o degli sprechi di denaro per prodotti che poi non saranno all’altezza di quanto speso.

Per fare un po’ di chiarezza e fornirvi un approfondimento in materia, nelle prossime righe di questo articolo cercheremo di analizzare in modo molto semplice quali sono i vantaggi che derivano da questo tipo di acquisto e quali sono gli elementi che possono mettere al sicuro il consumatore finale.

Cos’è uno smartphone rigenerato?

Partiamo così dalla definizione: uno smartphone rigenerato è un dispositivo che ha subito uno specifico trattamento tecnico di ricondizionamento a livello software e hardware e viene re-immesso sul mercato con le funzioni identiche a quelle che avrebbe dovuto avere in origine all’uscita dalla fabbrica.

Normalmente vengono ricondizionati i prodotti che hanno pochi anni di vita e sono ancora funzionanti, o quelli che vengono restituiti al produttore a causa di guasti o malfunzionamenti che il compratore ha notato nei giorni subito successivi al suo acquisto.

Il processo di ricondizionamento non fa tornare il telefono nuovo, ma ne consente il ripristino al suo stato originale, rendendo così operative tutte le funzioni.

Quali sono i vantaggi di acquistare un telefono ricondizionato?

Questo tipo di acquisto viene normalmente coperto da alcune garanzie, specialmente quando si compra uno smartphone direttamente dal produttore o dal rivenditore che si è occupato del ricondizionamento.

Per prima cosa si può godere di una garanzia di almeno 1 o 2 anni, proprio come avviene sui prodotti acquistati come “nuovi”.

Inoltre è possibile godere di resi e rimborsi nel caso in cui il prodotto acquistato non sia soddisfacente, in particolar modo se ci si affida ai principali brand che lavorando nel mercato della tecnologia rigenerata.

Avrete notato che uno degli elementi principali è il risparmio.

Acquistare prodotti rigenerati permette di risparmiare tra il 30% e il 60% rispetto all’acquisto dello stesso modello nuovo. Questo mette nelle condizioni moltissime persone di avere uno smartphone aggiornato con le ultimissime funzioni senza spendere le enormi cifre richieste nel momento del lancio di nuove linee da parte dei principali brand del settore.

Questa pratica inoltre è di enorme impatto sull’ambiente, specialmente nell’ambito delle emissioni di Co2, che vengono così drasticamente ridotte dando nuova vita a vecchi dispositivi piuttosto che produrne di nuovi.

Per il motivo appena citato si riduce così anche l’estrazione di terre rare e metalli preziosi per la produzione di hardware, creando un’economia circolare che è d’enorme aiuto per l’ambiente e per il nostro pianeta.

Come avete visto acquistare un prodotto rigenerato può avere un enorme impatto sulle nostre tasche e sull’ambiente, per cui è una pratica che è sia vantaggiosa che ecologicamente sostenibile: perché non provarla