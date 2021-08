Facebook ha comunicato di aver bandito dalla piattaforma i talebani e tutti i contenuti a loro sostegno, in quanto considera il gruppo un’organizzazione terroristica. Lo riferisce Bbc precisando che la società ha riferito di avere un team dedicato di esperti afghani per monitorare e rimuovere i contenuti collegati al gruppo. Per anni i talebani hanno utilizzato i social media per diffondere i propri messaggi e la loro rapida conquista dell’Afghanistan ha messo le società tecnologiche davanti a nuove sfide per quanto riguarda la gestione dei contenuti. “I talebani sono sanzionati come organizzazione terroristica secondo la legge degli Stati Uniti e li abbiamo banditi dai nostri servizi secondo le nostre politiche sulle organizzazioni pericolose. Ciò significa che rimuoviamo gli account gestiti da o per conto dei talebani e vietiamo messaggi di sostegno, supporto e che li rappresentino”, ha riferito un portavoce del social network alla Bbc.

“Abbiamo anche un team dedicato di esperti afghani, che sono madrelingua dari e pashto e hanno conoscenza del contesto locale, che ci aiutano a identificare e ci avvisano dei problemi emergenti sulla piattaforma”, ha precisato il portavoce di Facebook. Il gigante dei social media ha affermato di non prendere decisioni basate sul riconoscimento dei governi nazionali ma di seguire “l’autorità della comunità internazionale”. Facebook ha evidenziato che la politica si applica a tutte le sue piattaforme, incluso il suo social network di punta, Instagram e WhatsApp. Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui i talebani stanno usando WhatsApp per comunicare. In merito, Facebook ha detto a Bbc che avrebbe preso provvedimenti se avesse trovato account sull’app di messaggistica collegati al gruppo.