Pagano (Aidr): con TributIAmo e il 5×1000 vogliamo contribuire ad un futuro digitale che faciliti l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione

La Fondazione Aidr (www.aidr.it) si congratula con TeamSystem, tech & AI company italiana, per l’importante ricerca realizzata in collaborazione con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Euroconference, che fotografa un settore professionale in profonda evoluzione. L’indagine, condotta su un campione di oltre 1.200 professionisti attivi in tutta Italia, evidenzia un cambio di paradigma ormai irreversibile: 3 rispondenti su 4 ritengono oggi indispensabile la padronanza degli strumenti di Intelligenza Artificiale per garantire la competitività e la sostenibilità dello studio professionale. Un dato che conferma la centralità delle competenze digitali nella trasformazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, e che rafforza l’impegno della Fondazione Aidr nella promozione di strumenti concreti per accompagnare il cambiamento.

In quest’ottica nasce TributIAmo (https://www.aidr.it/ assistente-virtuale/ ), piattaforma gratuita sviluppata in collaborazione con CittàinInternet, che semplifica l’accesso ai servizi fiscali digitali, supporta l’aggiornamento professionale e facilita l’interazione tra cittadini, professionisti, CAF e pubblica amministrazione.

“La ricerca promossa da TeamSystem e UNGDCEC conferma che l’innovazione digitale non è un’opzione, ma una necessità. Con TributIAmo, insieme alla Fondazione Aidr, abbiamo realizzato uno strumento semplice, sicuro e interoperabile, che rende più efficienti i servizi fiscali e più trasparente il rapporto con lo Stato. Un modello già operativo che testimonia come la tecnologia, se ben progettata, possa davvero semplificare la vita delle persone – ha sottolineato Francesco Pagano, esperto ICT e direttore generale Aidr”

Proprio per potenziare queste esperienze, la Fondazione Aidr invita cittadini e sostenitori a destinare il 5×1000 all’Aidr: un gesto che permetterà di investire nella formazione di competenze digitali, contribuendo a rendere il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione più semplice, accessibile e umano.

Per farlo basta indicare il codice fiscale 96563420585 nello spazio dedicato al 5×1000 nella dichiarazione dei redditi.

Fonte: Fondazione Aidr