(ANSA) – ROMA, 04 SET – Riconoscere i segni di una dipendenza

o uso problematico da internet per combatterla e gestirla

attraverso anche l’uso di giochi educativi interattivi (serious

games), in modo da insegnare ai ragazzi ad auto-regolamentarsi

emotivamente e trovare delle soluzioni in situazioni per loro

stressanti o frustranti: questo l’obiettivo del programma

psico-educativo di autoregolazione delle emozioni finanziato dal

Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle

Malattie (Ccm) del Ministero della Salute per gli studenti delle

scuole medie di 12-14 anni.

Con i serious games gli studenti si cimenteranno in brevi

simulazioni sulle lavagne interattive multimediali (LIM) in cui

potranno mettere in gioco, da soli o in gruppo, alcuni loro

comportamenti in situazioni critiche che i ragazzi considerano

problematiche e frustranti, come essere oggetto di emarginazione

e isolamento, essere accettati o rifiutati dai coetanei, avere

scarsa tolleranza alla frustrazione e mancare di autodisciplina.

Gli studenti saranno coinvolti in attività di focus-group per lo

sviluppo dei moduli multimediali, saranno loro a valutare

l’appropriatezza dei contenuti proposti dagli esperti. Pur

essendo presentati in una modalità simile ai videogiochi,

permettono di stimolare un cambiamento positivo. Durante

quest’anno scolastico il progetto verrà realizzato in 20 classi

di cinque Regioni (Provincia Autonoma di Trento, Lazio, Marche,

Lombardia e Molise). Saranno gli insegnanti stessi, dopo un

breve corso di formazione, a realizzare sessioni di lavoro con

gli studenti di 45-60 minuti. I giochi saranno a disposizione

dei ragazzi anche oltre l’orario scolastico, così da poterli

ripetere anche a casa. (ANSA).



