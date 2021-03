(ANSA) – ROMA, 25 MAR – È stato rinnovato l’accordo tra il

ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con

il Gruppo Alibaba per promuovere le eccellenze agroalimentari

italiane e combattere i falsi, dal parmesan al prosecco

contraffatto. Lo fa sapere il dicastero in una nota, nel

precisare che si va a consolidare la collaborazione iniziata nel

2016, che conferma il ruolo strategico del Gruppo nella

promozione delle eccellenze agroalimentari di qualità

certificata del nostro Paese e nella tutela dei consumatori e

acquirenti online”. Tramite l’Icqrf, l’Ispettorato centrale

della tutela della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agroalimentari, ordini e prodotti sospette, che violano

o evocano indicazioni geografiche tutelate possono infatti

essere segnalati direttamente al sistema di protezione della

proprietà intellettuale di Alibaba.

L’alleanza nasce per contrastare la contraffazione e per

proteggere i marchi d’origine, precisa il ministero evidenziando

che sono circa 200 le inserzioni di prodotti rimosse sia

nell’ambito dello scambio commerciale tra aziende (B2B) che

tra consumatori finali (B2C) di Alibaba. Per individuare i

falsi, il Mipaaf ha costituito una task force operativa

dell’Icqrf che quotidianamente cerca i prodotti contraffatti e

li segnala ad Alibaba. Entro tre giorni le inserzioni illecite

vengono rimosse e i venditori informati che stanno violando le

indicazioni geografiche italiane. Con il nuovo accordo, conclude

il ministero, sono attualmente 41 le indicazioni geografiche

italiane riconosciute e protette da Alibaba sulle proprie

piattaforme di e-commerce. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram