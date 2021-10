Deesup, The Hundred, Poetronicart, Screevo, Scalapay, Kaaja e Oversonic Robotics: sono queste le 8 nuove startup entrate oggi nello Startup Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco chi sono e di che si occupano.

Deesup è una startup che gestisce un marketplace per oggetti di design di lusso: ha chiuso un round di investimento da 710 mila euro attraverso la piattaforma Mamacrowd. Il round è stato partecipato da ALIcrowd (Azimut). L’azienda è stata fondata a Milano nel 2017 da Valentina Cerolini e Daniele Ena.

The Hundred, startup che investe in influencer in fase di crescita, ha chiuso un round di investimento da 5 milioni di euro con un gruppo di investitori privati guidati da Nicola Volpi (co-fondatore di Permira) e Antonio Zaccheo (CEO di BIC Capital), che diventa anche presidente della società. L’azienda è stata fondata a Milano dagli imprenditori Vincenzo Macrì e Marino Giocondi e dall’investitore Leonardo Bongiorno, figlio di Mike.

Poetronicart, startup che vuole creare una fiera digitale permanente dedicata all’arte in tutte le sue manifestazioni, ha chiuso un aumento di capitale da 200 mila euro con Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia-Giulia. La startup è stata fondata a Trieste nel 2016 da Giovanni Abelli.

Screevo è una startup che ha sviluppato un’assistente vocale per macchinari e software per l’Industria 4.0 e l’automazione industriale. Ha chiuso un round di investimento di 430 mila euro (circa 500 mila dollari) con il fondo americano Boost VC. L’azienda è stata fondata nel 2020 a Roma da Domenico Crescenzo e Nicola Tango.

Scalapay, startup che offre un servizio di buy now-pay later, rateizzazione dei pagamenti, ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari) guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.

Kaaja, startup che organizza aste immobiliari online tra privati, ha chiuso un round da 1,5 milioni di euro guidato da Sensible Capital e partecipato da Club degli Investitori. L’azienda è stata fondata nel 2020 da Dario Cardile e Paolo Castelletti.

Oversonic Robotics, startup che sviluppa e produce un robot umanoide pensato per sostituire gli umani nei lavori pericolosi, ha chiuso un aumento di capitale con business angel e Fintel, finanziaria della famiglia Bulgarelli, che ha acquisito il 33% della società. Il valore del round è undisclosed. L’azienda è stata fondata nel 2020 da Paolo Denti e Fabio Puglia.

Quick Algorithm è una startup che ha sviluppato una piattaforma SaaS che consente alle aziende di incrementare la produttività e ridurre gli sprechi raccogliendo, condividendo e analizzando i dati sulle loro risorse fisiche e macchinari. Ha chiuso un round di investimento da un milione di euro con angel e Bocconi for Innovation. L’azienda è stata fondata nel 2018 da Jacopo Piana.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 163 schede di startup.

