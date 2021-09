Gli investitori puntano sulle bici elettriche e lo fanno scommettendo su una delle aziende più all’avanguardia del settore: VanMoof. Il brand creato nel 2009 dai fratelli Taco en Ties Carlier, con sede ad Amsterdam, ha raccolto un finanziamento di 148 milioni di dollari, dopo i 40 milioni di dollari incassati a settembre 2020. Negli ultimi due anni, VanMoof ha ricevuto investimenti per un totale di 182 milioni di dollari. Una cifra che la renderebbe, si legge nel suo comunicato stampa, “l’azienda di e-bike più finanziata del mondo”.

VanMoof, che afferma di aver venduto finora 200mila bici elettriche, punta a conquistare 10 milioni di clienti nei prossimi cinque anni. Un obiettivo che, stando ai dati che riguardano le e-bike in Europa e nel mondo, non appare così ambizioso.

Nel 2019 il mercato delle bici elettriche valeva circa 15,42 milioni di dollari, con una previsione di crescita annuale del 7,49% tra il 2020 e il 2025 (dati ebicycles.com). Una stima che non aveva messo in conto la pandemia di Covid-19, i molteplici lockdown e la nuova (o rinnovata) voglia di spostarsi sulle due ruote. Solo in Europa infatti, nel 2020, la vendita di e-bike è cresciuta addirittura del 52% rispetto all’anno precedente (dati Conebi). Più in generale si pensa che il mercato globale delle bici elettriche raggiungerà un valore di 48 milioni di dollari nel 2028 (dati globenewswire.com): il doppio di quanto stimato prima della diffusione del nuovo coronavirus.

Il co-fondatore di VanMoof, Taco Carlier, ha detto a The Verge – commentando il round di ingenti investimenti – che gran parte del denaro sarà speso nella ricerca e sviluppo. Il marchio ha annunciato nel corso dell’ultimo South by Southwest di voler espandere la propria presenza nel mondo, passando dagli 8 attuali brand store a 50 negozi complessivi (tra brand store e punti vendita autorizzati). Delle 50 città scelte da VanMoof e sparse tra Usa, Europa e Giappone, nessuna si trova in Italia.

Le ultime bici elettriche commercializzate da VanMoof sono le S3 e X3, che rispetto ai modelli precedenti hanno colpito anche per un prezzo decisamente più basso: entrambe sono vendute, online, a 2198 euro.