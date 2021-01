(ANSA) – ROMA, 07 GEN – Amazon si impegna a investire più di

2 miliardi di dollari per la creazione di case popolari nelle

tre città americane dove è maggiormente presente e dove sono

dislocati una buona fetta dei suoi dipendenti. Lo riporta il

Wall Street Journal. Le tre aree in cui Amazon intende investire

nei prossimi cinque anni sono Seattle, Arlinton in Virginia e

Nashville in

Advertisements

Tennessee. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram