Un nuovo dispositivo Echo Show con display da 15,6”, il primo videocitofono senza fili a marchio Blink e il sistema wifi mesh eero Pro 6 con Wi-Fi 6 e hub Zigbee integrato: sono i 3 prodotti con cui Amazon amplia l’offerta in Italia di prodotti per la casa intelligente.

Ciascuno a suo modo, sono pensati per facilitare gli aspetti digitali della vita familiare e sono tutti ovviamente integrati al 100% nell’ecosistema Alexa. Durante l’evento di presentazione per la stampa dei nuovi dispositivi, Amazon ha svelato a sorpresa anche il robottino casalingo Astro, che però al momento arriverà solo sul mercato americano.

Amazon Echo Show 15

Il nuovo Echo Show da 15,6” è il dispositivo della famiglia Echo con il display più grande di sempre. A differenza dei modelli Echo Show 5, 8, 10, progettati per stare sul comodino o sulla scrivania, il nuovo Echo ha la forma di una cornice digitale ed è pensato per essere appeso al muro in uno spazio comune della casa. Il design è minimale, con un bordo nero e un passpartout chiaro a circondare il display all’interno, che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento.

All’interno del dispositivo c’è un nuovo processore sviluppato da Amazon, l’AZ2 Neural Edge. È un chip più potente rispetto a quello degli altri dispositivi della linea Echo e grazie a una nuova architettura dedicata è in grado di processare in loco gli algoritmi di computer vision, anziché appoggiarsi al cloud per l’elaborazione remota. È un dettaglio fondamentale, perché il riconoscimento facciale viene adoperato su Echo Show 15 per abilitare la funzione Visual Id: il dispositivo riconosce i vari membri della famiglia e mostra automaticamente a schermo le informazioni relative all’account di ciascuno. Senza l’elaborazione locale del riconoscimento facciale e le conseguenti rassicurazioni sulla privacy dei dati biometrici, difficilmente Amazon avrebbe potuto abilitare questa funzione su un dispositivo della serie Echo.

Per sfruttare al meglio le grandi dimensioni dello schermo touch da 15,6”, Amazon ha ripensato anche l’interfaccia del dispositivo con nuove widget dedicate, organizzate in una schermata home più ampia. Con Echo Show 15 si possono controllare tutti i dispositivi smart della casa, aggiungere elementi alla lista della spesa, oppure inserire, inviare e ricevere note con il controllo vocale, e si possono destinare messaggi a specifici membri della famiglia, che Echo Show mostrerà solo quando ne riconoscerà il volto con il Visual ID. La videocamera frontale ha una risoluzione di 5 MP: non una risoluzione altissima, ma sufficiente per le videochiamate con altri dispositivi Echo, oppure per usare la funzione Drop In attraverso i dispositivi compatibili Alexa. Su Echo Show 15 è possibile infine riprodurre le proprie serie preferite o i film di Prime Video, Netflix o altri servizi di streaming, trasformando il dispositivo in una sorta di televisore da cucina del nuovo millennio. In entrambi i casi rimane il limite della qualità video, perché la risoluzione del display è di 1080p.

A ulteriore garanzia della privacy, su Amazon Echo Show 15 troviamo lo stesso blocco fisico della videocamera degli altri dispositivi della gamma. Ci sono anche comandi specifici da impartire ad Alexa per spegnere i microfoni e la videocamera, e la possibilità di visualizzare e cancellare le eventuali registrazioni vocali. A partire da oggi gli utenti di tutti i dispositivi Echo riceveranno inoltre un messaggio dedicato per controllare ed eventualmente modificare le loro impostazioni sulla privacy. Dall’inizio del prossimo anno, infine, i clienti potranno vedere le richieste associate a uno specifico membro della famiglia che ha impostato Voice ID all’interno dell’app Alexa o dalla pagina relativa alle impostazioni sulla privacy sul sito dedicato all’assistente virtuale.

Videocitofono Blink

Fra i prodotti compatibili con Alexa che si potranno integrare con Echo Show 15 c’è anche il nuovo Blink Video Doorbell, il primo citofono senza fili del marchio di videocamera di sicurezza controllato da Amazon. Attraverso l’app Blink si effettua la configurazione e si gestiscono le notifiche senza fili, con la possibilità di parlare con chi suona alla porta grazie all’audio bidirezionale. La stessa funzione è disponibile anche su tutti i dispositivi Echo (il video solo sugli Show, ovviamente) e Fire grazie alla skill dedicata Blink Smart Home.

Il videocitofono può funzionare anche come videocamera di sicurezza aggiuntiva, inviando una notifica quando rileva un movimento. Funziona di giorno e di notte, grazie alla modalità di visione notturna a infrarossi, e trasmette uno stream video a 1080p Full HD. Per abilitare il monitoraggio video remoto è necessario però acquistare a parte l’hub dedicato Blink Sync Module 2, lo stesso che serve per controllare le videocamere di sicurezza Blink.

Infine, Blink Video Doorbell è progettato per resistere alle intemperie, in modo che lo si possa installare ovunque senza protezioni particolari.

Eero Pro 6

Amazon ha annunciato inoltre la disponibilità in Italia di eero Pro 6, router compatibile con il Wi-Fi 6 che amplia il sistema mesh Wi-Fi di Amazon. Il dispositivo può trasmettere su 3 bande ed è dotato di due porte Ethernet. Un singolo eero Pro 6 copre fino a 190 metri quadrati, ma per le case più grandi Amazon offre anche un pacchetto con 3 eero Pro 6 che si collegano l’uno all’altro, via cavo o wireless, per una copertura fino a 560 metri quadrati su più livelli.

Eero pro 6 è progettato per integrarsi al meglio con i dispositivi Alexa, che si possono collegare alla rete del dispositivo in pochi passaggi attraverso l’app dedicata; collegando l’account Amazon all’eero, la connessione viene mantenuta sempre, anche quando si cambia la password del Wi-Fi. Altra caratteristica fondamentale di questa versione Pro 6 dell’eero è l’hub Zigbee integrato, che permette di collegare al router tutti i dispositivi compatibili Zigbee senza bisogno di collegare un controller esterno aggiuntivo.

Astro, il robot tuttofare per la casa di Amazon

Il robottino Astro

La vera sorpresa fra le novità presentate da Amazon è però il nuovo robottino domestico Astro. È un robot semovibile a 3 ruote (due grandi davanti e una più piccola sul retro) che unisce varie funzioni dei dispositivi Alexa in un unico oggetto con una propria personalità umanoide.

Il robottino può muoversi per casa autonomamente e tenere sotto controllo gli ingressi e le finestre, può muoversi a comando per controllare se abbiamo chiuso correttamente il gas o spento le luci. Lo schermo frontale serve per attivare le funzioni di Alexa, come un Echo Show, o per effettuare videochiamate mentre ci si muove per casa grazie al comando “Astro, seguimi”. Inoltre, una videocamera telescopica, posizionata sulla parte superiore del robottino, lo trasforma in una vera e propria videocamera di sorveglianza semovibile, cui si può accedere direttamente dall’app Alexa. Astro è una scommessa interessante, che prova a ripensare il ruolo degli assistenti virtuali in una casa connessa. Al momento è stato annunciato soltanto per gli Stati Uniti, e non è dato sapere se e quando il prodotto verrà distribuito anche in Italia.

Prezzi e disponibilità

Amazon Echo Show 15” costa 249,99 euro e arriverà in Italia prima fine 2021; per conoscere la data disponibilità effettiva ci si può registrare su questa pagina del sito di Amazon. Il videocitofono Blink costa 59,99 euro e sarà pure disponibile nel corso di quest’anno; anche in questo caso, c’è una pagina dove lasciare la mail per essere avvisati dell’arrivo sullo store. Il router eero Pro 6 è infine già disponibile su Amazon.it; si può acquistare singolarmente al prezzo di 249 euro o in confezione da 3 unità a 639 euro.

