Amazon ottiene il via libera della Federal Administration Aviation per le consegne a domicilio tramite droni. La Faa ha definito Amazon Prime Air un vettore aereo, consentendole di fatto di avviare le prime consegne commerciali dal cielo in base a un programma sperimentale. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.



