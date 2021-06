Non è mia intenzione di parlare del ciclo di vita delle stelle che prevede, appunto, la fine della vita di una stella. Vorrei parlare invece di quella che è stata una stella della tecnologia che ha accompagnato l’umanità dalla comunicazione audiovisiva fino allora basata sugli Herz, alla comunicazione basata basata sui bit/s. Parliamo quindi di MPEG di cui il libro “Even the stars die” (in inglese) racconta il ciclo di vita. Che MPEG sia stata una stella, spero, non vi siano dubbi.

Andiamo con ordine. Prima della stella MPEG non c’era il vuoto ma c’era, si potrebbe dire, il caos primordiale, nel senso che combinazioni di interessi industriali e volontà politiche avevano fatto in modo che la comunicazione tra individui fosse regolata da barriere tecnologiche che favorivano o impedivano la comunicazione con logiche che poco, forse nulla, avevano a che fare con i bisogni delle persone che dei sistemi di comunicazione erano i destinatari finali.

Ho sempre mal sopportato la mancanza di interoperabilità “by design” della televisione e di alcuni standard di telecomunicazione. Verso la metà degli anni ’80 quando le tecnologie digitali stavano maturando, ho pensato che il passaggio al digitale fosse l’opportunità per far sì che l’era digitale non fosse più un altro esempio di caos primordiale. Uno standard internazionale sarebbe andato a vantaggio sia degli utenti sia dell’industria: i primi sarebbero stati in grado di comunicare senza ostacoli ed i secondi sarebbero stai in grado di accedere a un mercato globale.

Il libro racconta con qualche dettaglio che cosa sia successo nei primi 10-15 anni in cui sono stati sviluppati i primi 3 standard che mi piace chiamare “eroici”. MPEG-1 è stato eroico perché MPEG è riuscito ad affermare la sua esistenza e il suo valore. MPEG-2 è stato eroico perché un gruppo sconosciuto nato, dal nulla, fuori dalle sale vellutate dove rappresentanti dei “poteri forti” erano abituati a decidere i destini del mondo ha semplicemente dettato al mondo come la televisione digitale avrebbe dovuto essere. MPEG-4 è stato eroico perché l’industria IT si è unita al club MPEG popolato da aziende di telecomunicazioni, elettronica di consumo e telecomunicazioni.

Ma, alla fine, che cosa ha fatto MPEG in 30 anni? Molte cose, troppe anche per metterle tutte in un libro leggibile, meno che meno in un blog.

Quindi il libro sceglie una decina di attività e ne racconta brevemente la storia: Questa sezione include alcune delle principali aree della standardizzazione MPEG: codifica video, codifica audio, codifica video multiview e 3D, font, compressione del genoma, compressione delle reti neurali, una panoramica della “compressione dei dati”, come la compressione video può essere resa “green”, aspetti di sistema nelle tecniche audiovisive, il ruolo del software e dei test di conformità in MPEG.

Tutto questo è trattato in modo abbastanza superficiale perché lo scopo non è quello di spiegare la tecnologia ma l’importanza degli standard.

Dovrebbe ormai essere chiaro che MPEG non era popolato da delegati paludati. MPEG era invece un gruppo che, semplicemente, era nato al di fuori della logica del caos perché era basato su una logica razionale. C’erano tutte le ragioni perché MPEG fosse soppresso, come alla fine lo fu, perché MPEG nello scenario globale è stato come il Mule nella trilogia Foundation di Asimov. Tutto era stato programmato da Hari Seldon, ma il Mule no. Quindi un po’di pagine sono dedicate a parlare parlare dell’eccezione MPEG, perché un fotogramma video può essere un’immagine, ma un’immagine non può essere un fotogramma video; in che modo MPEG ha comunicato efficacemente i suoi piani e risultati; qual è stata la ricetta del successo MPEG; chi prendeva le decisioni in MPEG; com’era organizzato il lavoro MPEG; perché gli standard hanno modelli di business ad essi collegati; qual è stato l’impatto degli standard MPEG; perché il modo MPEG di sviluppare gli standard è stato così diverso rispetto ad altri. Infine il libro iscrive in una Hall of fame i nomi di coloro che più hanno meritato.

MPEG ha potuto prosperare perché è stato un canale che portava buone tecnologie per farne standard avvantaggiando tre attori: le aziende che producono prodotti o servizi, gli utenti finali che godono di nuove esperienze di prodotti o servizi e i fornitori di tecnologia che ottengono royalty dalle aziende. Il progressivo fallimento di MPEG è stato causato dal mutato ruolo dei brevetti, dalla scomparsa delle persone con vision che avevano sostenuto MPEG in ISO e dai difetti costitutivi dell’organizzazione che ospitava MPEG – ISO.

Questa però non è la fine della storia. Se la storia MPEG non ha avuto un lieto fine, non c’era motivo perché non si attingesse dall’esperienza MPEG per sviluppare un’area che, come 30 anni fa i media digitali, non ha standard e, come i media digitali per 30 anni, può avere un grande successo grazie agli standard. L’associazione internazionale Moving Picture, Audio and Data Coding by Artificial Intelligence (MPAI) ha la missione di sviluppare standard di codifica dei dati utilizzando l’intelligenza artificiale. In meno di 9 mesi MPAI ha completato le fasi dei requisiti funzionali, dei requisiti commerciali e della richiesta di tecnologie e sta ora sviluppando quattro standard in diverse aree tecnologiche e rilascerà i suoi primi standard nel giro di pochi mesi.

Il libro ha anche due allegati: il primo fornisce l’elenco completo dei sottogruppi MPEG e dei loro presidenti, e delle 130 riunioni tenute. Il secondo offre una panoramica di tutti i 22 standard e della maggior parte delle 201 specifiche sviluppate.

MPEG è diventata una supernova la cui fama continua ad illuminare il panorama dei media, ma un’altra stella è nata.

Fonte www.repubblica.it