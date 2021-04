(ANSA) – ROMA, 01 APR – Dopo Twitter e Facebook anche Spotify

copia Clubhouse e pensa ad una funzione di ‘live audio’ per la

sua piattaforma di streaming. L’implementazione potrebbe

avvenire grazie all’acquisizione di Betty Labs, la società che

ha sviluppato Locker Room, un’app che permette agli appassionati

e agli esperti di parlare in tempo reale di sport. Secondo il

sito specializzato The Verge che riporta la notizia, Spotify

vede l’opzione audio dal vivo ideale per i tutti i creator che

desiderano entrare in contatto con il pubblico in tempo reale,

sia per presentare in anteprima un disco, sia per una esibione o

per ospitare una sessione di domande e risposte.

Spotify è da tempo lanciata nel mercato dei podcast, anzi ha

fatto da apripista a questa modalità di racconto solo audio

gareggiando con altri colossi come Apple. Secondo le previsioni

degli analisti di eMarketer, quest’anno 28,2 milioni di utenti

statunitensi ascolteranno podcast su Spotify almeno una volta al

mese rispetto ai 28 milioni di Apple Podcasts. L’integrazione

dei contenuti ‘live audio’, con l’acquisizione di Betty Labs

sembra così il completamento di una strategia.

La strada dei ‘live audio’ aperta da Clubhouse la stanno già

percorrendo Twitter con Spaces, LinjìkedIn e Discord. E, secondo

le ultime indiscrezioni, anche Facebook starebbe facendo dei

test sulla sua app di messaggistica Messenger. (ANSA).



ANSA

