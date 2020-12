Dopo Google e Spotify, anche Telegram è down. Il servizio messaggistico più importante dopo WhatsApp sembra non funzionare correttamente anche in Italia, secondo il sito Downdetector che riporta una serie di segnalazioni a partire dalle 14 circa. “Alcuni dei nostri utenti, principalmente in Europa e Medio Oriente, stanno attualmente riscontrando problemi di connessione. Stiamo lavorando per riportarli online. Ci scusiamo per l’inconveniente”, ha scritto l’azienda sul suo profilo

Twitter, mentre è comparso l’hashtag #telegramdown.

Fonte Ansa.it

