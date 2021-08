(ANSA) – MILANO, 16 AGO – Un lavoro di squadra paragonabile,

anzi superiore, a quello delle big tech americane. Il Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn) di Milano, grazie al lavoro

congiunto di più team, è riuscito infatti a superare un brevetto

di Google nel merito del quantum computing. I ricercatori

guidati da Enrico Prati dell’Istituto di fotonica e

nanotecnologie, hanno sviluppato un sistema che, tramite

l’intelligenza artificiale e il deep learning, riesce a

risolvere in pochi millisecondi il ‘problema’ nel costruire le

porte logiche che un computer quantico può utilizzare per le sue

attività. Fino ad oggi, proprio compagnie come Google erano

riuscite nell’intento di velocizzare le operazioni ma con dei

concreti limiti, mentre il Cnr ha realizzato un algoritmo

polivalente, applicabile a qualsiasi computer con porte logiche

quantistiche. Lo studio è stato pubblicato sull’ultimo numero

dell’inserto di Nature “Communications Physics”, e dimostra la

possibilità di applicare l’intelligenza artificiale e il deep

learning ad un compilatore finalizzato a programmare un

algoritmo ad oggi unico. Un risultato ottenuto con la

collaborazione di Matteo Paris dell’Università Statale di Milano

e Marcello Restelli del Politecnico di Milano. Su Nature, Enrico

Prati spiega che: “Analogamente ai computer convenzionali, in

cui i bit sono sottoposti ai calcoli attraverso porte logiche,

anche nei computer quantistici è necessario impiegare porte

logiche quantistiche, che però vanno programmate da una sorta di

sistema operativo, che conosce quali sono le operazioni

realizzabili”. Tuttavia, versioni diverse di hardware possono

dar vita a scenari differenti, con la necessità di individuare

le sequenze corrette con cui ‘attivare’ le porte logiche

quantistiche necessarie.

Il team fa l’esempio di un giocatore di carte che deve

pensare a come fare le sue mosse, nonostante un numero limitato

di tentativi. “Abbiamo dunque sviluppato con il deep learning un

algoritmo in grado di trovare l’ordine giusto per giocare le 5 o

6 carte a disposizione, anche con sequenze lunghe centinaia di

giocate, scegliendo una per una quelle giuste per formare

l’intera sequenza” sottolinea Lorenzo Moro del Cnr. Dopo una

fase di addestramento, che va da qualche ora a un paio di

giorni, l’intelligenza artificiale impara a muoversi per creare

la sequenza di attivazione di ogni porta logica.

La ricerca del Cnr supera i contesti applicativi di altre

organizzazioni, sicuramente più conosciute. Il modello sorpassa

un brevetto di Google, che ha dimostrato di poter utilizzare

l’intelligenza artificiale per le porte logiche, ma con un

addestramento valido una sola volta. Dopo la sequenza di

attivazione, per averne un’altra, bisogna ricominciare daccapo.

I ricercatori italiani hanno invece individuato come costruire

tutte le porte logiche in maniera automatica. “La tecnologia del

quantum computer permette di risolvere problemi di calcolo

impossibili con strumenti ordinari e, in tale scenario, i

compilatori quantistici diventano fondamentali per un controllo

efficiente dei sistemi” conclude Prati. (ANSA).



