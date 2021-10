Antonino Caffo (ANSA) – MILANO, 01 OTT – Si fa sentire l’onda lunga del

lockdown sul mercato delle applicazioni mobili. I blocchi

generalizzati, che hanno ridotto le uscite e la socialità

fisica, avevano già portato il settore a beneficiare di un boom

dei ricavi, pari a quasi il +40% nel 2020 rispetto al 2019.

Adesso, la società di analisi Sensor Tower, con una rilevazione

sul terzo trimestre del 2021, consolida il trend ancora in

crescita, parlando appunto di ‘effetto lockdown’. Nello

specifico, i due principali negozi di applicazioni mobili, App

Store di Apple e Play Store di Google, fanno registrare un

+15,1% di entrate sul trimestre 2021 nei confronti del 2020. Di

contro, diminuiscono i nuovi download, giù dell’1,9%. Per Sensor

Tower, lo scenario è quello in cui gli utenti utilizzano sempre

le stesse app, per cui non vi è aumento concreto nel numero di

installazioni su smartphone e tablet, con pochi sviluppatori che

si dividono il grosso delle entrate, in ascesa per acquisti

in-app e servizi in abbonamento. Apple e Google, insieme,

portano a casa 33,6 miliardi di dollari su 35,7 miliardi di

download. Nella classifica dei ricavi è Tik Tok a regnare,

considerando il business generale di entrambe le piattaforme.

Non cambia la situazione nell’analisi dell’andamento su App

Store. Per il sistema operativo Android, Google piazza invece al

primo posto One, il suo servizio di abbonamento cloud, per

archiviare online foto, video e documenti e averli sempre a

disposizione. Nel merito dei download, la situazione non cambia:

in testa al mercato globale, così come in quello inerente al

mondo Apple, c’è Tik Tok, che lascia spazio su Android a

Facebook e Instagram. Tornando all’effetto lockdown,

applicazioni di collaborazione e videochiamate, come Zoom e

Google Meet, restano saldamente nel ranking delle top 10, e così

fa Telegram, che nel corso dell’anno ha rosicchiato utenti a

Facebook dopo le controverse modifiche alla gestione della

privacy degli utenti fuori dal mercato europeo. Decisamente più

concorrenziale il segmento dei videogame: in generale il più

remunerativo è il titolo Pubg Mobile, uno sparatutto simile a

Fortnite, mentre Honor of Kings si consolida primo su App Store,

con il concorrente Genshin Impact che è il più remunerativo sul

Play Store. Per numero di download, Sensor Tower elegge Pubg

Mobile il primo nel totale di iOS e Android. Quest’ultimo si

alterna con Count Masters su App Store ma si riprende la

leadership per quantità di installazioni sul Play Store. (ANSA).



Fonte Ansa.it