(di Antonino Caffo) (ANSA) – MILANO, 19 OTT – Sono 4,3 milioni gli italiani

ancora senza una connessione di rete. Lo afferma un nuovo

rapporto del Censis che, in collaborazione con Lenovo, ha

stilato “La digital life degli italiani”, un report che

fotografa lo stato attuale dell’uso della tecnologia nel nostro

Paese. Se 13,2 milioni di italiani hanno a che fare con

connessioni domestiche lente o malfunzionanti, 22,7 milioni

lamentano qualche disagio in casa durante le attività digitali,

a causa di stanze sovraffollate (14,7 milioni) o della necessità

di condividere i dispositivi con i loro familiari (12,4

milioni). “Siamo all’alba di una nuova transizione digitale. Ora

serve un progetto di società pienamente inclusiva, che possa

dare risposta alla domanda ancora insoddisfatta di dispositivi,

connessioni, competenze, e superare le diversità di accesso” ha

spiegato Massimiliano Valerii, Direttore Generale del Censis. Ad

oggi, ci sono 24 milioni di italiani che non si sentono

pienamente a loro agio nell’ecosistema digitale: 9 milioni

riscontrano difficoltà con le piattaforme di messaggistica

istantanea, 8 milioni con la posta elettronica, altrettanti con

i social network e 7 milioni con la navigazione sui siti web e

con le piattaforme che consentono di vedere in streaming eventi

sportivi. 5 milioni non sanno eseguire un pagamento online e 4

milioni non hanno dimestichezza con l’uso delle app e delle

piattaforme per le videochiamate e i meeting virtuali. Ma per

chi riesce a navigare senza troppi problemi, i benefici nell’uso

di smartphone e PC sono tangibili: 9 intervistati su 10 si

dicono soddisfatti dei dispositivi che usano, considerati in

linea con le attività svolte giornalmente. Il 73% del campione

vive in famiglie in cui ogni membro si connette con un proprio

strumento, senza doverlo condividere, il 67,9% risiede in

abitazioni in cui ciascuno ha uno spazio dedicato alla propria ‘vita digitale’ e il 69,4% si sente sicuro quando effettua

pagamenti o altre operazioni finanziarie online. Il 55% degli

italiani è convinto che la vita di coppia abbia tratto beneficio

dalle opportunità offerte dai dispositivi digitali. Ma se il

42,7% dimostra una grande fiducia nel partner, sono 7 milioni

quelli che rivelano di essersi sentiti gelosi a causa delle

interazioni social dell’altro e 6 milioni che ne spiano le

attività online. C’è una certa attesa per un nuova era di

innovazione che potrà coinvolgere anche la Pubblica

Amministrazione. L’85,3% dei cittadini spera che in un prossimo

futuro possa dialogare via e-mail con gli uffici pubblici, l’85%

che si possano richiedere documenti e certificati online,

l’83,2% di poter pagare su internet in modo semplice e veloce

tasse, bollettini e multe. Il 78,9% si aspetta di ricevere

informazioni personalizzate via e-mail, sms o messaggi WhatsApp.

Tanta semplificazione dunque ma senza dimenticare la protezione

dei dati: il 76,4% vorrebbe poter conoscere le informazioni

personali di cui la PA dispone, così da evitare inutili

duplicazioni, il 75% vorrebbe comunicare via PEC nella massima

riservatezza, il 74% vorrebbe poter accedere a tutti i servizi

online con una sola password. La pandemia ha creato modalità ‘ibride’ nell’uso degli strumenti digitali che, per Censis e

Lenovo, vanno monitorate. Il riferimento è al 66% di chi

utilizza lo stesso dispositivo personale, smartphone e/o

computer, anche per il lavoro e al 26,9% che impiega i

dispositivi elettronici aziendali per ragioni personali,

sottovalutando i rischi per sicurezza e privacy. “Ecco perché

dobbiamo concentrarci su tecnologie più intelligenti” ha

sottolineato Emanuele Baldi, Executive Director di Lenovo

Italia. “Vogliamo perfezionare ulteriormente le innovazioni, per

contribuire a una società digitale più connessa, sicura e

inclusiva”. (ANSA).



Fonte Ansa.it